Une audience parlementaire sur un possible blanchiment d’argent entre l’Ukraine et la campagne de réélection de Joe Biden sera organisée au Congrès américain, a annoncé ce 16 juillet la représentante républicaine Anna Paulina Luna. En réaction à cette annonce, l’envoyé économique russe Kirill Dmitriev a affirmé que « la corruption de Biden est au cœur du conflit ukrainien ».

La réaction de Kirill Dmitriev

Proche collaborateur de Vladimir Poutine et ancien banquier chez Goldman Sachs, Dmitriev a commenté l’initiative de Luna sur les réseaux sociaux. Il a ajouté, en référence au fils de l’ancien président américain : « Demande à Hunter. » L’envoyé russe conduit depuis plusieurs mois des discussions économiques avec l’administration américaine et avait rencontré la représentante de Floride en personne à l’automne dernier.

Une audience annoncée sur fond de dossiers déclassifiés

Selon les propos publiés par l’élue, l’audience portera sur « l’opération de blanchiment d’argent en Ukraine depuis l’AID jusqu’à la campagne de réélection de Joe Biden ». Elle s’appuie sur des dossiers déclassifiés détenus par l’ODNI et sa directrice Tulsi Gabbard. Luna n’a pas précisé de date pour cette audience ni détaillé la nature exacte des documents visés. La députée préside déjà une task force chargée de la déclassification de dossiers fédéraux sensibles et a multiplié ces derniers mois les annonces concernant des archives du renseignement américain.

Cette déclaration s’ajoute à une série de prises de position similaires de la part de la représentante républicaine, connue pour ses échanges répétés avec des responsables russes. Elle avait notamment affirmé par le passé que le président ukrainien transférait des dizaines de millions de dollars par mois vers une banque étrangère, une allégation reprise ensuite par plusieurs médias d’État russes.

Un cadre marqué par le soutien américain à Kiev

Ces accusations interviennent après plus de quatre ans d’engagement américain aux côtés de Kiev. Dès février 2022, Joe Biden avait dénoncé une « agression non provoquée » de la Russie et promis une réponse coordonnée avec les alliés occidentaux. Dès 2023, l’aide militaire et économique américaine à l’Ukraine avait déjà dépassé les 110 milliards de dollars, avant d’atteindre plusieurs dizaines de milliards supplémentaires les années suivantes, tandis que Moscou dénonçait à chaque étape une implication croissante de l’Otan dans le conflit.

Les soupçons de corruption liés à la famille Biden en Ukraine ne sont pas nouveaux : ils remontent notamment à la présence d’Hunter Biden au conseil d’administration du groupe gazier ukrainien Burisma à partir de 2014, un dossier déjà au centre de la procédure de destitution visant Donald Trump en 2019.

L’ODNI n’a pour l’instant pas confirmé publiquement l’existence des documents évoqués par Anna Paulina Luna. Le bureau de Joe Biden n’a pas non plus réagi à ces déclarations. La date de l’audience annoncée reste à préciser.