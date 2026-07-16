Une audience parlementaire sur un possible blanchiment d’argent entre l’Ukraine et la campagne de réélection de Joe Biden sera organisée au Congrès américain, a annoncé ce 16 juillet la représentante républicaine Anna Paulina Luna. En réaction à cette annonce, l’envoyé économique russe Kirill Dmitriev a affirmé que « la corruption de Biden est au cœur du conflit ukrainien ».
La réaction de Kirill Dmitriev
Proche collaborateur de Vladimir Poutine et ancien banquier chez Goldman Sachs, Dmitriev a commenté l’initiative de Luna sur les réseaux sociaux. Il a ajouté, en référence au fils de l’ancien président américain : « Demande à Hunter. » L’envoyé russe conduit depuis plusieurs mois des discussions économiques avec l’administration américaine et avait rencontré la représentante de Floride en personne à l’automne dernier.
Une audience annoncée sur fond de dossiers déclassifiés
Selon les propos publiés par l’élue, l’audience portera sur « l’opération de blanchiment d’argent en Ukraine depuis l’AID jusqu’à la campagne de réélection de Joe Biden ». Elle s’appuie sur des dossiers déclassifiés détenus par l’ODNI et sa directrice Tulsi Gabbard. Luna n’a pas précisé de date pour cette audience ni détaillé la nature exacte des documents visés. La députée préside déjà une task force chargée de la déclassification de dossiers fédéraux sensibles et a multiplié ces derniers mois les annonces concernant des archives du renseignement américain.
Cette déclaration s’ajoute à une série de prises de position similaires de la part de la représentante républicaine, connue pour ses échanges répétés avec des responsables russes. Elle avait notamment affirmé par le passé que le président ukrainien transférait des dizaines de millions de dollars par mois vers une banque étrangère, une allégation reprise ensuite par plusieurs médias d’État russes.
Un cadre marqué par le soutien américain à Kiev
Ces accusations interviennent après plus de quatre ans d’engagement américain aux côtés de Kiev. Dès février 2022, Joe Biden avait dénoncé une « agression non provoquée » de la Russie et promis une réponse coordonnée avec les alliés occidentaux. Dès 2023, l’aide militaire et économique américaine à l’Ukraine avait déjà dépassé les 110 milliards de dollars, avant d’atteindre plusieurs dizaines de milliards supplémentaires les années suivantes, tandis que Moscou dénonçait à chaque étape une implication croissante de l’Otan dans le conflit.
Les soupçons de corruption liés à la famille Biden en Ukraine ne sont pas nouveaux : ils remontent notamment à la présence d’Hunter Biden au conseil d’administration du groupe gazier ukrainien Burisma à partir de 2014, un dossier déjà au centre de la procédure de destitution visant Donald Trump en 2019.
L’ODNI n’a pour l’instant pas confirmé publiquement l’existence des documents évoqués par Anna Paulina Luna. Le bureau de Joe Biden n’a pas non plus réagi à ces déclarations. La date de l’audience annoncée reste à préciser.
5 réflexions au sujet de “Ukraine : un proche de Poutine affirme que « la corruption de Biden » est au cœur du conflit”
« Les soupçons de corruption liés à la famille Biden en Ukraine ne sont pas nouveaux : ils remontent notamment à la présence d’Hunter Biden au conseil d’administration du groupe gazier ukrainien Burisma à partir de 2014 »
C’est pas un scoop en effet. Ils ont toutes les infos depuis longtemps. Leur manque un peu de *ouilles pour faire le ménage dans cette pétaudière de système politique US où faire la guerre est le moyen le plus rapide de faire de l’argent !
DES NOUVELLES DU FRONT
Kiev a fixé un nombre max de corps de soldats ukrops qui peuvent être enterrés, PAR JOUR. Plus ça casserait le moral de la population
Zélébyte a saqué Fedorov de son poste de ministre ukrainien de la Défense. Trop compétent, il aurait profiter de son poste pour s’enrichir ! Le nain barbu ne rigole pas avec ça, c’est lui le plus corrompu et il veut le rester.
La population est dans la rue pour manifetser CONTRE la décision du nain !
Les Russes ont annoncé qu’ils ne voyaient pas avec qui ils pourraient négocier : le nain n’a même pas un gouvernement qui tient debout.
DES NOUVELLES DU FRONT
Les troupes russes occupent la majeure partie de Vasyutinsky ; il reste 6 km jusqu’à Kramatorsk. Hé ouais, les biloutes pendant que les ukrops font péter des trucs dans des champs de patates, les Russes avancent.
C’est tout un art, la guerre. Et c’est pas du cinéma.