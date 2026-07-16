USA : recherché pour avoir tiré sur la mère de son enfant, il est arrêté après 10 heures de cavale

Un homme recherché pour avoir tiré sur la mère de son enfant a été arrêté mardi 14 juillet à Flovilla, en Géorgie, après une cavale d’environ dix heures, selon le bureau du shérif du comté de Butts. Les autorités affirment que sa localisation a été rendue possible grâce à l’intervention d’un chien de Saint-Hubert appartenant à une unité cynophile de l’administration pénitentiaire de l’État.

Le suspect, identifié par les enquêteurs comme Darian Berry Sr., 46 ans, aurait pris la fuite à pied après un incident de violences domestiques signalé dans cette petite ville située à environ 80 kilomètres au sud d’Atlanta. Selon les autorités locales, il était susceptible d’être armé au moment de sa fuite, ce qui a conduit au lancement d’une vaste opération de recherche.

Une alerte diffusée à l’ensemble des forces de l’ordre

D’après le bureau du shérif, les premiers policiers dépêchés sur place sont intervenus après des signalements liés à un différend familial. À leur arrivée, le suspect aurait quitté les lieux avant de disparaître dans le secteur.

Les autorités ont alors déclenché une alerte BOLO (Be On the Lookout), un dispositif largement utilisé aux États-Unis pour transmettre rapidement le signalement d’une personne recherchée aux différents services de police. Plusieurs unités ont participé aux recherches, dont l’unité K-9 du Georgia Department of Corrections.

Le bureau du shérif a indiqué que le chien de Saint-Hubert engagé dans l’opération avait permis de retrouver le fugitif. Dans un communiqué, les autorités ont estimé qu’il « n’a pas pu échapper à la détermination des forces de l’ordre ».

De multiples accusations retenues

Selon les documents judiciaires cités par le bureau du shérif, Darian Berry Sr. est accusé d’avoir tiré sur la mère de son enfant. Les enquêteurs lui reprochent également d’avoir tenté de retenir ou de contraindre la victime contre sa volonté.

Le suspect fait désormais face à une longue liste d’accusations. Les poursuites comprennent une agression aggravée, une séquestration, du harcèlement, deux chefs d’incendie criminel, des violences familiales, des voies de fait, l’obstruction à la justice, ainsi que la possession d’une arme à feu par un criminel condamné et la possession d’une arme lors de la commission présumée d’un crime. À ce stade, les autorités n’ont pas communiqué publiquement sur l’état de santé de la victime.

Le rôle déterminant des chiens de Saint-Hubert

Le chien ayant permis l’arrestation appartient à la race des Saint-Hubert, ou Bloodhound, réputée pour ses capacités de pistage. Ces animaux sont régulièrement employés par les forces de l’ordre américaines pour retrouver des personnes disparues ou des suspects en fuite grâce à leur odorat particulièrement développé.

Selon les services du shérif, c’est cette capacité de pistage qui a permis de mettre fin à la cavale mardi soir. Les autorités ont salué le travail des équipes engagées, estimant que « les capacités de pistage des chiens ont été décisives » dans l’issue de l’opération.