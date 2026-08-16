Accusé de racisme dans un live TikTok, Vegedream s'explique

Une mise au point publique est intervenue le 15 août après une polémique née la veille sur le réseau social TikTok. Le rappeur français d’origine ivoirienne Vegedream avait demandé à un internaute burkinabè de quitter son live, une scène jugée condescendante par une partie des internautes.

Un échange tendu le 14 août

Lors d’une diffusion en direct le 14 août, un utilisateur du nom de Kodda, originaire du Burkina Faso, avait rejoint le live de l’artiste. Ce dernier lui avait alors lancé « c’est qui ça », avant de lui demander à plusieurs reprises de quitter la diffusion : « faut descendre, ma famille m’attend », « je me casse moi seul ». Il avait ensuite ajouté, en tentant de calmer le ton : « non pardon, pardon, pardon, descends, descends ». La scène, filmée et partagée, avait rapidement suscité des accusations de racisme dans les commentaires. Face à la polémique, de nombreux internautes avaient interprété le ton employé comme un manque de respect envers l’invité surprise, certains y voyant une différence de traitement liée à son origine.

Les explications données le 15 août

Le lendemain, Vegedream est revenu sur l’épisode. Il a affirmé que la rencontre s’était en réalité bien déroulée, précisant : « c’était un bon gars, on a bien rigolé ». Selon ses explications, il cherchait à confier la modération de son live à un proche mais n’y parvenait pas techniquement, ce qui a permis à Kodda du Burkina, de rejoindre la diffusion sans son accord.

L’artiste a expliqué avoir alors tenté, sans succès pendant plusieurs minutes, de faire quitter le live à l’internaute, d’où l’insistance de ses propos. Il a nié toute intention discriminatoire, déclarant : « ce n’est pas quelque chose qui me ressemble », et a rejeté toute idée de mépris envers son interlocuteur.

Un artiste populaire né à Orléans

Vegedream, de son vrai nom Satchela Evrard Djedje, est né le 25 août 1992 à Orléans. Fils d’un producteur de musique et neveu de l’artiste ivoirien Ziké, il a grandi entre la France et la Côte d’Ivoire, passant une partie de son enfance à Gagnoa, ville d’origine de son père. Il perce en 2018 avec le titre Ramenez la coupe à la maison, devenu l’hymne officieux des Bleus après leur victoire à la Coupe du monde. Trois albums studio ont depuis suivi, tous classés dans le top 10 des ventes en France, ainsi qu’une vingtaine de singles. L’affaire continue toutefois de susciter des réactions parmi les internautes, entre indignation et soutien aux explications de l’artiste.