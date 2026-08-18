Après le 3-0 sans Cristiano Ronaldo, Al-Nassr peut-il récidiver en Coupe du Roi ?

Cristiano Ronaldo ne figure pas dans le groupe d’Al-Nassr pour affronter Al-Diriyah, ce mardi 18 août 2026, au premier tour de la Coupe du Roi. Le Portugais est préservé par le staff d’Ange Postecoglou, qui souhaite poursuivre sa préparation après son retour tardif auprès du club selon le média Aawsat.

Cette absence intervient quelques jours après le succès 3-0 obtenu contre Al-Fateh lors de la première journée de la Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo avait déjà manqué cette rencontre, tandis qu’Ângelo Gabriel, João Félix et Samu Costa avaient inscrit les trois buts d’Al-Nassr.

Ronaldo encore préservé

La décision concernant Ronaldo intervient après une période éloignée du groupe. Le Portugais a rejoint tardivement la préparation d’Al-Nassr après sa participation à la Coupe du monde avec le Portugal et ses vacances. Le staff technique privilégie donc une reprise progressive avant de le relancer en compétition.

Cette gestion intervient alors que le joueur de 41 ans a indiqué récemment que la saison 2026-2027 pourrait être sa dernière dans le football professionnel. Comme nous l’avons rapporté précédemment, Cristiano Ronaldo se prépare à cette éventualité tout en poursuivant son objectif d’atteindre les 1 000 buts en carrière. Il totalisait 976 réalisations pour son club et sa sélection au moment de cette déclaration.

Son absence contre Al-Diriyah ne serait donc pas liée à une blessure, selon les informations communiquées sur la composition du groupe. Al-Nassr doit ainsi disputer une nouvelle rencontre officielle sans son principal attaquant.

Al-Nassr doit confirmer son départ réussi

Le 3-0 contre Al-Fateh constitue un premier indicateur intéressant pour Ange Postecoglou. Pour ses débuts officiels à la tête d’Al-Nassr, l’entraîneur australien avait vu trois joueurs différents trouver le chemin des filets, dont João Félix et Samu Costa.

Le contexte est différent en Coupe du Roi, mais l’équipe dispose déjà d’un résultat récent sur lequel s’appuyer. Le défi sera de maintenir cette efficacité offensive alors que Ronaldo reste à l’écart.

La Fédération saoudienne de football confirme que la rencontre se joue mardi à 21 heures à Riyad, au Prince Faisal bin Fahad Sports City. Il s’agit du premier tour de la compétition, et non des huitièmes de finale comme l’indiquait une première présentation du match.

Une nouvelle occasion pour les recrues

João Félix, Ângelo Gabriel et Samu Costa ont déjà contribué au succès inaugural d’Al-Nassr. Leur capacité à reproduire cette production offensive sera particulièrement suivie face à Al-Diriyah.

Le club saoudien, champion en titre de la Roshn Saudi League, aborde donc cette rencontre avec un effectif capable de produire des solutions sans Ronaldo.

Pour Postecoglou, cette rencontre constitue surtout une nouvelle étape dans la construction de son équipe. Après avoir débuté le championnat par une victoire sans son attaquant vedette, Al-Nassr doit désormais tenter de franchir le premier obstacle de la Coupe du Roi dans les mêmes conditions.