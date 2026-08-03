Russie : un drone s'écrase près du « palais de Poutine » sur une plage bondée, six morts

Un drone s’est écrasé sur une plage bondée d’Arkhipo-Ossipovka, à seulement 22 kilomètres du domaine connu sous le nom de « palais de Poutine », en Russie. Six personnes, dont trois enfants, sont mortes et une quarantaine d’autres ont été blessées lundi, selon un bilan communiqué par le gouverneur régional de Krasnodar, Veniamine Kondratiev.
Ce bilan a été révisé à plusieurs reprises dans la journée : d’abord trois morts et treize blessés, puis quatre, avant d’atteindre six victimes. Le ministère russe de la Santé a précisé que quatre des blessés se trouvaient dans un état grave.
Un domaine estimé à plus d’un milliard de dollars
Le site visé par la proximité de l’impact est un complexe de style italien d’environ 17 691 m², bâti sur le cap Idokopas près de Gelendjik. Il comprendrait, selon les révélations de l’opposant Alexeï Navalny, un amphithéâtre, une patinoire, un vignoble et un port privé. Sa construction, entamée en 2005, aurait coûté plus d’un milliard de dollars. Le lanceur d’alerte Sergueï Kolesnikov avait le premier signalé son existence en 2010. Le Kremlin dément que Vladimir Poutine en soit le propriétaire.
Aucune sirène signalée avant l’explosion
Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent l’appareil évoluant à faible altitude au-dessus des baigneurs, sous des tirs de défense antiaérienne, avant qu’il ne percute le sol et prenne feu. Plusieurs vacanciers affirment n’avoir perçu aucune alerte sonore avant l’impact. « Rien ne s’est passé, aucune sirène », a témoigné l’un d’eux, cité par des médias russes.
Le gouverneur Kondratiev a présenté ses condoléances aux familles des victimes et évoqué une action visant des civils, sans lien avec des installations militaires selon lui. L’Ukraine n’avait pas réagi à ces déclarations au moment de la publication.
Le média indépendant russe Agentstvo a rapporté une analyse de deux experts militaires selon laquelle la trajectoire de l’appareil laisserait penser que sa chute résulterait des tirs de la défense antiaérienne russe, plutôt que d’un ciblage direct de la plage. Un canal Telegram ukrainien a de son côté affirmé que l’appareil aurait été intercepté à environ 300 mètres d’une installation du complexe Rassvet, filiale de NPO Machinostroïenia, fabricant russe de missiles de croisière.
Une nuit de frappes sur plusieurs régions russes
Des drones ukrainiens ont également touché un centre logistique du groupe Wildberries, dans la région de Vladimir, provoquant un incendie et l’évacuation des employés. Un dépôt situé en Crimée aurait par ailleurs été frappé, causant la mort de quatre personnes selon les autorités locales installées par Moscou. L’aéroport de Gelendjik a suspendu temporairement ses vols avant de les reprendre dans la journée.
La région de Krasnodar, jugée par de nombreux touristes russes plus sûre que la Crimée occupée en raison du blocus naval ukrainien, avait déjà subi plusieurs attaques de drones ces derniers mois, notamment lors de séjours de Vladimir Poutine dans sa résidence de Sotchi, à une centaine de kilomètres de là.
6 réflexions au sujet de “Russie : un drone s'écrase près du « palais de Poutine » sur une plage bondée, six morts”
« Poutine n’est jamais là, Il est plus souvent à Sotchi » 🙂 🙂 mdr !
On se croirait dans un maki à écouter un alcoolique te raconter par le menu le dernier Conseil des Ministres
« Plus la situation se dégrade au front » la situation se dégrade pour qui ?
Le seul domaine où le Kremlin garde la main, c’est sur l’usage de ses missiles balistiques pour lesquels les ukrainiens développent des contre-mesures en attendant de savoir si les européens ou les USA leur fourniront les leurs
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(@_@)
L’OTAN qui dirige l’armée ukrainienne a introduit le concept de « gamerisation » pour les attaques de drones.
Ca fonctionne comme dans un jeu vidéo. Le drone lancé vers la Russie a une certaine autonomie. Si après un certain temps, le drone n’a pas trouvé de cible militaire majeure, il se rabat sur une cible mineure. S’il n’a pas trouvé une cible militaire, il cherche une cible civile comme un bus avec des enfants dedans. S’il ne trouve pas de bus, il tape un piéton, comme une petite vieille qui revient du marché.
A l’arrivée, si le drone n’a percuté aucune cible, l’opérateur a 0 point, une petite vieille vaut 1 point, un bus 10 points, un militaire 50 points, un char 1.000 points (nombre de points au hasard, pour illustration).
A la fin du mois, on compte les points de chaque opérateur de drones et les meilleurs reçoivent des prix, de l’argent …. une récompense quelconque
Voila comment l’OTAN gère la guerre des drones. Faut être un p*** d’amerloque pour inventer ça
Vieilles TES T-I-c_u_l_es rabougries.
Tu nous reviens encore bourré ce matin.
On pensait que c’était des bidons dans des champs de patates (en robe des champs 🙂 🙂 )
« un bus avec des enfants dedans. S’il ne trouve pas de bus, il tape un piéton, comme une petite vieille qui revient du marché »
Tu nous parles de ce que fait faire le Kremlin à son armée depuis 2022 en Ukraine là
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(@_@)
Au lieu de parler du « Palais de Navalny », un escroc notoire, ce serait bien de parler des six personnes mortes – dont trois enfants – et des 47 autres civils qui ont été blessés.
La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a qualifié les pays de l’OTAN de soutiens au terrorisme. Ces drones et missiles sont GUIDES par les mecs de l’OTAN et non pas des ukrops.
Plus la situation se dégrade au front, plus les « Bandéristes » otano-kiéviens se vengeront en tapant sur des civils.
« près du palais de Poutine »
Encore une provoc’ stupide de nain.
Poutine n’est jamais là. Il est plus souvent à Sotchi. C’est là que Trump a envoyé une centaine de drones. Grosse erreur de sa part.