Russie : un drone s'écrase près du « palais de Poutine » sur une plage bondée, six morts

Un drone s’est écrasé sur une plage bondée d’Arkhipo-Ossipovka, à seulement 22 kilomètres du domaine connu sous le nom de « palais de Poutine », en Russie. Six personnes, dont trois enfants, sont mortes et une quarantaine d’autres ont été blessées lundi, selon un bilan communiqué par le gouverneur régional de Krasnodar, Veniamine Kondratiev.

Ce bilan a été révisé à plusieurs reprises dans la journée : d’abord trois morts et treize blessés, puis quatre, avant d’atteindre six victimes. Le ministère russe de la Santé a précisé que quatre des blessés se trouvaient dans un état grave.

Un domaine estimé à plus d’un milliard de dollars

Le site visé par la proximité de l’impact est un complexe de style italien d’environ 17 691 m², bâti sur le cap Idokopas près de Gelendjik. Il comprendrait, selon les révélations de l’opposant Alexeï Navalny, un amphithéâtre, une patinoire, un vignoble et un port privé. Sa construction, entamée en 2005, aurait coûté plus d’un milliard de dollars. Le lanceur d’alerte Sergueï Kolesnikov avait le premier signalé son existence en 2010. Le Kremlin dément que Vladimir Poutine en soit le propriétaire.

Aucune sirène signalée avant l’explosion

Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent l’appareil évoluant à faible altitude au-dessus des baigneurs, sous des tirs de défense antiaérienne, avant qu’il ne percute le sol et prenne feu. Plusieurs vacanciers affirment n’avoir perçu aucune alerte sonore avant l’impact. « Rien ne s’est passé, aucune sirène », a témoigné l’un d’eux, cité par des médias russes.

Le gouverneur Kondratiev a présenté ses condoléances aux familles des victimes et évoqué une action visant des civils, sans lien avec des installations militaires selon lui. L’Ukraine n’avait pas réagi à ces déclarations au moment de la publication.

Le média indépendant russe Agentstvo a rapporté une analyse de deux experts militaires selon laquelle la trajectoire de l’appareil laisserait penser que sa chute résulterait des tirs de la défense antiaérienne russe, plutôt que d’un ciblage direct de la plage. Un canal Telegram ukrainien a de son côté affirmé que l’appareil aurait été intercepté à environ 300 mètres d’une installation du complexe Rassvet, filiale de NPO Machinostroïenia, fabricant russe de missiles de croisière.

Une nuit de frappes sur plusieurs régions russes

Des drones ukrainiens ont également touché un centre logistique du groupe Wildberries, dans la région de Vladimir, provoquant un incendie et l’évacuation des employés. Un dépôt situé en Crimée aurait par ailleurs été frappé, causant la mort de quatre personnes selon les autorités locales installées par Moscou. L’aéroport de Gelendjik a suspendu temporairement ses vols avant de les reprendre dans la journée.

La région de Krasnodar, jugée par de nombreux touristes russes plus sûre que la Crimée occupée en raison du blocus naval ukrainien, avait déjà subi plusieurs attaques de drones ces derniers mois, notamment lors de séjours de Vladimir Poutine dans sa résidence de Sotchi, à une centaine de kilomètres de là.