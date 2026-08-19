Bénin : les inscriptions ouvertes dans les Cfpa publics jusqu’au 25 septembre

Les inscriptions pour l’année d’apprentissage 2026-2027 sont ouvertes dans les Centres de formation professionnelle et d’apprentissage (Cfpa) publics. Les jeunes désireux de se former à un métier peuvent déposer leur dossier jusqu’au vendredi 25 septembre 2026 à 17 heures, pour une rentrée prévue le 28 septembre.

Le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, chargé de la Formation professionnelle, annonce l’ouverture des registres d’inscription dans les 13 Cfpa publics du Bénin. L’opération, lancée le lundi 17 août, se poursuit jusqu’au vendredi 25 septembre 2026.

Les inscriptions sont reçues dans les centres situés à Abomey, Agoua, Agouagon, Athiémé, Covè, Djidja, Dogbo, Djougou, Kouandé, Nikki, Pahou, Sè et Zè. Les différents métiers proposés sont affichés dans les centres et peuvent également être consultés sur le site du ministère.

Les formations proposées dans ces centres conduisent à l’obtention du Certificat de qualification aux métiers (Cqm) ou du Certificat de qualification professionnelle (Cqp), conformément aux textes réglementaires en vigueur dans le sous-secteur de la formation professionnelle.

Pour le Cqm), les candidats doivent être âgés d’au moins 14 ans au 31 décembre 2026 et être motivés à apprendre un métier en vue d’une insertion durable dans la vie professionnelle.

L’accès au Cqm est notamment ouvert aux jeunes déscolarisés, titulaires du Certificat d’études primaires (Cep) et ayant achevé au moins la classe de quatrième, ou disposant du niveau d’études exigé par le programme du métier choisi. Ils doivent également avoir au moins 14 ans au 31 décembre 2026 et être admis au test de sélection.

Le dossier d’inscription doit notamment comprendre une fiche d’inscription précisant la formation, le métier choisi ainsi que le ou les établissements souhaités. Cette fiche est disponible gratuitement dans les lieux de dépôt des dossiers ou sur le site du ministère. Le dossier doit également comporter une copie de l’acte de naissance ou de tout document qui en tient lieu, ainsi qu’une quittance de droit d’étude de dossier de 1 000 francs Cfa. Les frais d’étude de dossier peuvent être versés dans les lieux de dépôt ou au Trésor public, sur le compte BJ6600100100000010160845, intitulé « Direction des établissements techniques ».

La réception des dossiers prendra impérativement fin le vendredi 25 septembre 2026 à 17 heures. Le catalogue des offres de formation par centre est disponible sur les lieux de dépôt. Pour obtenir des informations complémentaires, le ministère invite les intéressés à contacter les numéros 01 91 57 22 22 ou 01 97 55 24 25, ou à consulter le site officiel du ministère : pmepe.gouv.bj⁠.