Georgina Rodriguez attaque Jesus, Cristiano Ronaldo souhaite bonne chance au Portugal

Georgina Rodriguez a visé le sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, dans une story Instagram publiée samedi 3 octobre 2026, avant de la supprimer quelques minutes plus tard. En effet, la compagne de Cristiano Ronaldo réagissait au départ de l’attaquant du rassemblement de la sélection à Copenhague, au Danemark. Sa publication reprenait une citation attribuée à Sir Alex Ferguson, qui s’est révélée fausse, selon Goal. Son message contraste avec le ton choisi par le joueur lui-même.

Le visuel partagé par Georgina Rodriguez provient de la page Hispanic Sports Media, d’après Goal. Il prêtait à l’ancien entraîneur de Manchester United ces mots : « Si Jorge Jesus savait au fond de lui qu’il n’avait aucune intention de l’utiliser, pourquoi l’a-t-il convoqué ? Pour marquer un point ? Ce n’est pas de l’autorité, c’est de l’insécurité. » et elle y a ajouté son propre commentaire « Je ne sais pas comment cet homme peut porter le nom du Christ »

D’un autre côté, la sœur du joueur, Elma Aveiro, a elle aussi pris position en critiquant la presse nationale, avec une légende en portugais : « Tudo dito », soit « tout est dit ». Le Portugal poursuit sa préparation avec les 24 joueurs restants.

Ronaldo et Jesus choisissent un autre registre

De son côté, Cristiano Ronaldo a publié un message sur Instagram après son départ du camp. Le capitaine, 41 ans, y promet de s’expliquer plus tard : « Le moment venu, je dirai toute la vérité aux Portugais sur les raisons de mon départ de la sélection, à laquelle je me suis toujours consacré. » Il conclut : « Maintenant, il est temps de souhaiter bonne chance au Portugal et à tous mes coéquipiers. »

Concernant Jorge Jesus, il affirme qu’il n’y a pas de conflit, puisque selon lui, sa décision était tactique et il avait prévenu le joueur en amont et les règles sont les mêmes pour tous: « Cris restera toujours la plus grande icône de notre sélection, du football mondial, et mérite le respect de tous les Portugais, quoi que l’on pense de lui. »

Les deux hommes se connaissent bien. Jesus a dirigé Ronaldo à Al-Nassr, en Arabie saoudite: « Sans son invitation, je ne serais certainement pas là. » disait-il lors de sa nomination au club Ronaldo l’avait accueilli sur ses réseaux sociaux par un « Bienvenue, Monsieur Jorge Jesus ! ».