Téhéran prévient ses voisins d'une réponse « complètement différente » si leur territoire sert à frapper l'Iran

L’Iran hausse le ton envers les pays de la région. Lors d’une conférence de presse, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, a averti que la réponse de Téhéran serait « complètement différente » si de nouvelles attaques américano-israéliennes étaient lancées depuis des pays voisins.

« Le territoire de ces pays est utilisé pour frapper l’Iran »

Le diplomate a posé la condition sans détour : « Si nous sommes à nouveau confrontés à une agression des États-Unis et du régime sioniste (Israël) et que le territoire de ces pays est utilisé pour frapper l’Iran, la réponse sera, bien entendu, complètement différente. »

Toutefois, précisons qu’Esmail Baghaei n’a pas précisé la nature de cette réponse, ni les moyens ou les cibles envisagés. En outre, le porte-parole a également appelé les pays de la région à revoir leur coopération avec Washington et Israël. Selon lui, les États qui mettent leurs capacités et leurs infrastructures à la disposition des deux alliés pour agir contre Téhéran « doivent impérativement changer de position ».