Bénin : Patrice Talon attendu en France le 29 août pour dialoguer avec les diocèses de l'ECC

Patrice Talon est attendu en France le samedi 29 août 2026 pour une rencontre avec les diocèses français de l’Église du Christianisme Céleste (ECC). La réunion se tiendra à la Salle des Fêtes Municipale Barbara, à Saint-Ouen-sur-Seine, en présence de plus de 300 dignitaires et fidèles, selon les informations relayées par le média Crystal News.

Une visite dans le cadre de son rôle de facilitateur

Le président du Sénat béninois se déplacera en sa qualité de facilitateur du processus de réunification de l’ECC, accompagné d’une délégation du Conseil supérieur de mise en œuvre (CSMO). Cette instance est chargée d’accompagner l’application des décisions issues des travaux du Conseil supérieur de transition (CST).

Depuis plusieurs années, Talon joue un rôle de médiateur entre les différentes tendances de l’Église, dont les divisions concernent aussi des communautés au Nigeria et en Côte d’Ivoire. Sa venue à Saint-Ouen-sur-Seine viserait à apporter des éclaircissements sur les conclusions du CST et à répondre directement aux interrogations des fidèles présents en France.

Trois thèmes au menu des échanges

Les discussions devraient porter sur les étapes à venir de la réunification, sur le rôle des diocèses français dans ce processus et sur l’organisation de la future gouvernance ecclésiale sur le territoire. Les organisateurs indiquent vouloir recueillir les observations et propositions des participants dans un esprit de dialogue, au-delà de la présentation des orientations retenues par le CST.

L’objectif affiché consiste à instaurer un échange direct entre les responsables religieux et les fidèles de France, afin de clarifier la mise en œuvre concrète des décisions déjà actées au Bénin. La rencontre du 29 août s’ajoute à une série d’initiatives engagées depuis plusieurs années pour rapprocher les différentes ailes de l’ECC. Aucune date n’a pour l’instant été communiquée concernant d’éventuelles étapes ultérieures du calendrier de réunification, ni sur la finalisation du nouveau cadre institutionnel évoqué par les organisateurs.