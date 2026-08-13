Bénin : le passeport classé 2e en Afrique en 2026

Le passeport du Bénin arrive en deuxième position en Afrique pour l’accès sans visa préalable à d’autres pays du continent en 2026. Le pays se classe derrière les Seychelles, selon le classement rapporté par Le Vanguard.

Plus de 33 destinations africaines seraient accessibles aux détenteurs du passeport béninois sans demande de visa avant le départ. Cette performance place le Bénin devant plusieurs pays du continent et renforce sa position parmi les États africains offrant les conditions de mobilité les plus favorables à leurs ressortissants.

Les Seychelles conservent la première place

Les Seychelles occupent la première place du classement avec un accès sans visa à plus de 35 pays africains, selon les données reprises par Le Matinal. Le Bénin suit avec plus de 33 destinations.

Cette ouverture concerne plusieurs catégories de voyageurs. Les déplacements des entrepreneurs, étudiants, travailleurs, artistes, sportifs et professionnels peuvent ainsi être facilités par la réduction des formalités préalables. L’accès sans visa ne signifie toutefois pas une absence de conditions d’entrée : durée de séjour autorisée, passeport valide ou justificatifs peuvent toujours être exigés selon le pays de destination.

Les performances du Bénin sont également visibles dans les classements mondiaux. Le Henley Passport Index 2026 accorde au passeport béninois un accès à 65 destinations sans visa préalable, avec un 73e rang mondial. À l’échelle africaine, ce classement le place derrière plusieurs passeports plus ouverts sur l’ensemble des destinations mondiales

La mobilité africaine reste inégale

Le classement consacré aux déplacements intra-africains donne une autre lecture de la puissance d’un passeport. Selon Le Matinal, la Gambie, le Ghana et le Rwanda figurent aussi parmi les pays permettant à leurs citoyens d’accéder sans visa à une trentaine de destinations africaines. Les données de la Fondation Mo Ibrahim montrent toutefois que les écarts restent importants. Son rapport 2026 sur la mobilité africaine recense 39 destinations sans visa pour les Béninois et 25 destinations accessibles avec visa à l’arrivée, selon les données de VisaGuide.

Cette différence de chiffres s’explique par les méthodes et les dates de collecte propres aux différents classements. Le nombre de destinations accessibles peut aussi évoluer avec les accords bilatéraux et les changements de politique migratoire.

À l’échelle du continent, la circulation des personnes reste un enjeu majeur. En 2024, le Financial Times rappelait que seuls quatre pays africains — le Bénin, la Gambie, le Rwanda et les Seychelles — garantissaient alors l’entrée sans visa à tous les ressortissants africains.

Pour les voyageurs béninois, la deuxième place africaine annoncée en 2026 constitue donc un indicateur favorable de la facilité relative des déplacements sur le continent.