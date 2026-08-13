Bénin : les dernières nouvelles après l’incendie de Porto-Novo

La propriétaire de la cargaison a été auditionnée après l’incendie d’un camion d’essence frelatée survenu à Porto-Novo dans la nuit du 6 au 7 août 2026. Les investigations se poursuivent alors que le chauffeur du véhicule reste introuvable, selon La Nation.

L’accident s’est produit dans le quartier Avakpa. Le camion chargé de fûts d’essence a violemment percuté un poteau électrique avant que le feu ne se déclare. Une explosion des fûts aurait suivi, selon les témoignages recueillis par le quotidien national. Aucun décès n’a été enregistré.

La propriétaire de la cargaison entendue

La police a retrouvé la propriétaire de la marchandise et l’a entendue dans le cadre de la procédure. Le convoyeur, qui se trouvait à bord du camion avec le chauffeur au moment des faits, a également été identifié. Les enquêteurs devraient l’entendre afin de préciser les circonstances dans lesquelles le véhicule a quitté sa trajectoire.

Le chauffeur, lui, n’a toujours pas été retrouvé. Selon La Nation, le parquet du tribunal de Porto-Novo supervise les investigations. Des victimes de l’incendie ont également été auditionnées.

La suite de ces auditions doit permettre aux enquêteurs de déterminer les circonstances exactes de l’accident et d’établir les éventuelles responsabilités. La Nation rapporte que les investigations sont toujours en cours.

Les dégâts matériels doivent être chiffrés

Sur le terrain, les autorités municipales préparent une évaluation détaillée des dommages. Un comité ad hoc doit être constitué par la mairie de Porto-Novo, avec la participation du directeur départemental chargé du Cadre de vie de l’Ouémé.

Plusieurs infrastructures ont été affectées. Un immeuble de cinq étages a été fortement touché par les flammes. Cinq véhicules et une moto ont été détruits. Le bitume et les caniveaux ont également subi des dégâts sur près de 800 mètres après le ruissellement de l’essence. Des installations électriques de la Société béninoise d’énergie électrique, des clôtures et des plantations ont aussi été endommagées.

L’immeuble reste interdit d’accès. Une inspection technique doit déterminer si sa structure présente un risque pour les riverains. Le bâtiment appartient à un ancien président de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin.

La circulation rétablie après le dégagement du camion

L’intervention des agents de l’Agence béninoise de protection civile a permis de contenir l’incendie avant une propagation plus importante dans le quartier, selon La Nation. Le camion accidenté est resté plusieurs jours sur place avant d’être retiré.

La circulation, temporairement déviée autour du lieu du sinistre, a finalement repris dans la soirée du 8 août. Les autorités locales, dont le maire de Porto-Novo Rachadou Toukourou et la préfète de l’Ouémé Marie Akpotrossou, se sont rendues sur les lieux après le drame pour constater les dégâts et soutenir les personnes affectées.

Cet incendie intervient alors que le trafic illicite de produits pétroliers continue de provoquer régulièrement des accidents au Bénin. En juin 2025, une camionnette transportant de l’essence frelatée avait explosé à Adja-Ouèrè, faisant trois morts et détruisant une scierie ainsi qu’un immeuble voisin.