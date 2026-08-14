Bohicon : une jeune femme retrouvée morte au fond d’un puits de 60 mètres

Une jeune couturière d’environ 25 ans a été retrouvée sans vie au fond d’un puits d’environ 60 mètres de profondeur dans le village d’Adamè, arrondissement d’Avogbanan, commune de Bohicon. L’Agence béninoise de protection civile (Abpc) a annoncé l’information mercredi 12 août 2026, en indiquant avoir mobilisé ses équipes pour une opération de repêchage rendue complexe par la profondeur et l’étroitesse de l’ouvrage. La victime, identifiée par les initiales E. A., résidait dans le village d’Adamè.

Elle se serait jetée dans un puits situé dans une habitation au quartier Tabadé. L’ouvrage, d’environ 60 mètres de profondeur et 1,30 mètre de diamètre, contenait de l’eau. À travers son antenne départementale de Bohicon, l’Abpc a engagé une équipe sur les lieux. Les intervenants ont d’abord procédé à une reconnaissance minutieuse et à la prise de renseignements, avant de sécuriser le périmètre.



Une concertation opérationnelle a ensuite permis de définir le dispositif nécessaire pour accéder au fond du puits et en remonter la victime. Compte tenu de la profondeur de l’ouvrage et de sa configuration étroite, les secours ont installé un dispositif de descente et de remontée afin de conduire l’opération dans des conditions de sécurité maîtrisées.



Mobilisant sept personnels et un poste de secours, les équipes de l’Abpc ont finalement procédé au repêchage du corps.



Après le constat effectué par une infirmière du Centre de santé d’Avogbanan, le corps a été remis à la disposition des services de police et des parents présents sur les lieux.



L’intervention, menée dans des conditions particulièrement difficiles, met en évidence les contraintes auxquelles les équipes de protection civile peuvent être confrontées lors des opérations de secours en profondeur.