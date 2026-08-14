OTAN: des avions abattent un drone étranger en Lettonie près de la frontière russe

Un drone étranger a été abattu vendredi 14 août dans l’est de la Lettonie après avoir pénétré dans son espace aérien. Des avions de chasse de l’OTAN sont intervenus pour détruire l’appareil, a confirmé le ministère letton de la Défense.

L’armée lettone avait signalé l’intrusion avant que le ministère ne confirme l’intervention des chasseurs alliés. « Les avions de chasse de l’OTAN ont réussi à abattre un appareil étranger sans pilote », a indiqué le ministère sur X. Les autorités n’ont pas attribué publiquement le drone à un pays précis.

Plusieurs incidents dans la région

L’incident intervient alors que plusieurs pays situés sur le flanc oriental de l’Alliance font face à des épisodes impliquant des drones. En Russie, les autorités de la région de Leningrad ont affirmé vendredi avoir détruit plus de 50 drones ukrainiens au cours de la nuit. Un incendie a également été signalé dans le port d’Oust-Louga, situé sur le golfe de Finlande.

La Finlande a de son côté annoncé une restriction temporaire de son espace aérien et maritime dans la partie orientale du golfe de Finlande. Helsinki n’a pas précisé le lien éventuel entre cette mesure et les événements survenus dans la région.

La proximité géographique entre ces différents incidents intervient dans un contexte de vigilance accrue autour de la frontière orientale de l’OTAN. La Lettonie partage environ 270 kilomètres de frontière avec la Russie.

L’OTAN renforce sa défense aérienne dans les pays baltes

L’intervention du 14 août intervient quelques semaines après une évolution importante du dispositif aérien de l’Alliance. Le 9 juillet, l’OTAN a transformé sa mission de « Baltic Air Policing » en mission de défense aérienne dans les trois pays baltes.

Ce changement élargit les prérogatives des équipages engagés dans la surveillance de l’espace aérien de la Lettonie, de la Lituanie et de l’Estonie. Le nouveau mandat leur donne davantage de latitude pour réagir face à des objets considérés comme une menace, dont les drones. Cette évolution avait été décidée à l’issue du sommet de l’OTAN tenu à Ankara.

La mission de police du ciel dans les pays baltes existe depuis 2004, année de l’adhésion de l’Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie à l’Alliance. Ces trois États ne disposent pas de capacités de chasse comparables à celles des principaux alliés et bénéficient donc d’un dispositif aérien assuré à tour de rôle par d’autres membres de l’OTAN.

Le renforcement du dispositif intervient alors que l’Alliance cherche à améliorer sa capacité à détecter et neutraliser les menaces aériennes sur son flanc oriental. En juin, le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, avait déjà indiqué que des avions alliés avaient intercepté et détruit un drone entré dans l’espace aérien letton, en présentant ces incidents comme un enjeu pour la défense collective de l’Alliance.