Afrique : ces 5 pays possèdent les réseaux routiers les plus étendus en 2026

L’Afrique compte des pays qui disposent des réseaux routiers les plus étendus en 2026. Selon les données de Global Firepower, l’Afrique du Sud arrive en tête avec environ 750 000 kilomètres, devant le Nigeria avec 195 000 kilomètres et l’Ethiopie avec 180 000 kilomètres.

Ce classement mesure l’étendue des réseaux routiers et non leur qualité. Pourtant, l’état des infrastructures joue un rôle déterminant dans la capacité d’une économie à faire circuler les personnes, les marchandises et les investissements.

Les routes jouent un rôle central dans l’économie

Dans de nombreux pays africains, le transport routier constitue le principal moyen d’acheminement des marchandises. Selon la Banque mondiale, entre 80 % et 90 % des marchandises transportées sur le continent passent par la route.

Un réseau suffisamment dense permet aux entreprises de réduire les délais de livraison et de mieux connecter les différents marchés. Il facilite aussi l’acheminement des productions agricoles vers les villes et les centres commerciaux.

L’état des routes peut donc avoir des conséquences directes sur les coûts supportés par les transporteurs. Une chaussée dégradée augmente l’usure des véhicules, la consommation de carburant et les délais de déplacement. Ces dépenses supplémentaires peuvent ensuite se répercuter sur le prix des marchandises.

Les infrastructures routières jouent également un rôle dans le développement des zones rurales. Des routes praticables permettent aux producteurs d’accéder plus facilement aux marchés, mais aussi aux populations de rejoindre les établissements de santé, les écoles et les autres services essentiels.

L’Afrique du Sud domine largement le classement

L’Afrique du Sud occupe la première place avec environ 750 000 kilomètres de routes. Son réseau assure la liaison entre les principales zones urbaines, industrielles et commerciales du pays. Le Nigeria se classe deuxième avec 195 000 kilomètres.

Le pays dispose d’un vaste territoire et dépend fortement du transport routier pour les déplacements et la circulation des marchandises. Ces chiffres montrent l’importance accordée aux infrastructures de transport dans des économies confrontées à de vastes distances et à des besoins croissants de mobilité.

La longueur du réseau ne suffit pas

Un réseau routier étendu ne garantit toutefois pas à lui seul une bonne performance économique. Sa qualité, son entretien et son accessibilité tout au long de l’année sont également déterminants.

La Banque mondiale estime qu’en Afrique, environ un tiers seulement des habitants des zones rurales vivent à moins de deux kilomètres d’une route praticable en toute saison. Cette situation peut compliquer l’accès aux marchés et ralentir l’activité économique dans certaines régions.

Le Ghana a récemment illustré l’importance de cet enjeu. En mai 2026, la Banque mondiale a approuvé un financement de 500 millions de dollars destiné à améliorer la connectivité rurale, les routes secondaires et l’accès aux marchés. Le programme prévoit la réhabilitation et l’entretien de plus de 1 000 kilomètres de routes.

Le classement de Global Firepower permet donc de mesurer l’ampleur des réseaux routiers africains. Mais pour leur contribution à l’économie, la qualité des infrastructures et leur capacité à rester praticables sont tout aussi importantes que le nombre de kilomètres disponibles.

Top 5 des pays africains avec les réseaux routiers les plus importants