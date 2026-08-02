Cameroun : le gouvernement assure que Paul Biya est en vie et annonce son retour imminent

Le silence du gouvernement camerounais sur l’absence prolongée du chef de l’État a pris fin ce dimanche 2 août. Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a affirmé sur les ondes de RFI que le président « est en vie » et que son retour au pays est « très bientôt » attendu, sans donner de date précise.

Une prise de parole gouvernementale attendue depuis 56 jours

Depuis son départ de Yaoundé le 7 juin dernier pour un séjour présenté comme privé en Europe, aucun membre du gouvernement n’était jusqu’ici sorti du silence pour évoquer directement la situation du chef de l’État. Cinquante-six jours plus tard, aucune image ni déclaration officielle n’avait permis de confirmer son état ou ses intentions de retour, alimentant les interrogations d’une partie de la classe politique et de l’opinion camerounaise. Des voix, dont celle du député Jean-Michel Nintcheu et de l’avocat Christian Ntimbane Bomo, avaient réclamé que le Conseil constitutionnel se prononce sur une éventuelle vacance du pouvoir. C’est dans ce cadre que le porte-parole du gouvernement a choisi de s’exprimer, invité en exclusivité au micro de Polycarpe Essomba.

Le ministre écarte toute vacance du pouvoir

René Emmanuel Sadi a rejeté les demandes de l’opposition, estimant qu’une lecture rigoureuse de la Loi fondamentale ne permettait pas de conclure à une vacance présidentielle. Il a rappelé que le Conseil constitutionnel ne s’était prononcé dans aucun sens sur ce point. « Il n’y a aucune vacance du pouvoir », a-t-il martelé, ajoutant que le président « n’a pas démissionné ». Interrogé sur la date exacte du retour de Paul Biya, le ministre a indiqué ne pas pouvoir la communiquer, précisant qu’il ne lui appartiendrait pas de l’annoncer même s’il la connaissait.

Un séjour qui dépasse tous les précédents

À 93 ans, Paul Biya est le doyen des chefs d’État en exercice dans le monde et dirige le Cameroun depuis 1982. Son absence actuelle a déjà dépassé celle de l’automne 2024, lorsqu’il était resté 42 jours hors du pays avant de réapparaître publiquement. Selon des informations rapportées par le média panafricain Jeune Afrique, une partie du clan présidentiel, dont des membres de sa famille, se trouverait actuellement en Suisse, sans que cette information n’ait été confirmée par les autorités camerounaises.

L’intervention de René Emmanuel Sadi constitue la première communication officielle directe du gouvernement depuis le début de cette absence. Elle ne lève cependant pas l’incertitude sur la date précise du retour du président, ni sur les raisons exactes de la durée de son séjour à l’étranger.