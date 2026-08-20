CAN 2032 et 2036 : la Guinée se porte officiellement candidate pour les deux éditions

Le Premier ministre Amadou Oury Bah a signé, ce jeudi 20 août 2026 à Conakry, la demande officielle de candidature de la Guinée pour l’organisation des Coupes d’Afrique des Nations 2032 et 2036. Cette signature est intervenue à l’issue d’une réunion de travail réunissant plusieurs membres du gouvernement et les responsables chargés du dossier.

Une candidature portée au sommet de l’État

Selon la Primature, cette démarche traduit la volonté du président Mamadi Doumbouya de faire de la Guinée un pays capable d’accueillir de grands événements sportifs internationaux. Le dossier cible directement les deux éditions les plus lointaines parmi les trois ouvertes par la Confédération Africaine de Football, laissant de côté celle de 2028.

L’ancien ministre des Sports, Keamou Bogola Haba, avait évoqué dès juillet 2026 la possibilité pour son pays de se positionner sur 2032 ou 2036, sans que son successeur à la Jeunesse et aux Sports, Cellou Baldé, ne confirme ensuite publiquement ce projet. La signature du chef du gouvernement met fin à cette période d’incertitude.

Pour rappel, la CAF avait officiellement invité, le 3 juillet 2026, ses 54 fédérations membres à déposer leurs dossiers pour les éditions 2028, 2032 et 2036. Ce cadre de sélection, élaboré avec l’appui du cabinet PwC et de conseillers techniques, financiers et juridiques externes, doit garantir selon l’instance « un processus transparent, crédible et éthique » d’évaluation. Le 22 juillet, le président de la CAF, Patrice Motsepe, avait confirmé la réception de plusieurs dossiers sans en révéler les auteurs.

Une édition 2032 déjà disputée

La candidature guinéenne pour 2032 arrive après celle du Burkina Faso, du Mali et du Niger, réunis sous la bannière de l’Alliance des États du Sahel (AES). Les trois pays ont déposé une déclaration d’intérêt conjointe le 18 juillet 2026, lors d’une rencontre à New York en marge de la finale du Mondial, en présence de Patrice Motsepe. La Fédération nigérienne de football avait précisé que cette déclaration avait été validée par la CAF conformément à l’article 7.3 du règlement des candidatures, une étape préliminaire avant le dépôt d’un dossier complet. Le Sénégal est également cité comme prétendant potentiel à cette même édition. L’AES devra toutefois démontrer sa capacité à répondre au cahier des charges de la CAF, notamment sur les infrastructures.

Un test grandeur nature dès 2027

La Guinée s’appuie sur un calendrier sportif déjà engagé pour construire son dossier. Conakry doit accueillir en janvier 2027 la CAN de minifootball, compétition rassemblant 24 nations que le gouvernement présente comme une étape préparatoire. Amadou Oury Bah avait affirmé, lors du tirage au sort de cette compétition, que « toutes les ressources nécessaires seront mobilisées » pour en faire un succès. Cet événement est aussi perçu par les autorités comme un tremplin vers une autre ambition : l’organisation de la Coupe du monde de minifootball en 2029.

À titre de repère, la Guinée n’a plus organisé la CAN masculine depuis 1966, année où le pays fut le deuxième du continent, après le Soudan, à accueillir la compétition. Les prochaines étapes du processus, dont le calendrier détaillé n’a pas encore été communiqué par la CAF, détermineront le sort des différents dossiers en concurrence pour 2032 et 2036.