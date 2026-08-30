Celtiis Summer Show 2026 : Fidjrossè vibre, Vano Baby clôture une première soirée explosive

La quatrième édition du Celtiis Summer Show a donné une première démonstration de sa capacité à rassembler le samedi 29 août à Fidjrossè. Dans une ambiance simplement magnifique, le public a accompagné chaque montée sur scène avant de réserver une véritable déferlante à Vano Baby, dernier artiste de la soirée. Et l’aventure est loin d’être terminée, puisque Franglish attend déjà le public samedi prochain.

Depuis le 26 août, la plage de Fidjrossè, à côté de l’avion, s’est transformée en véritable village de vacances. Pour sa quatrième édition, le Celtiis Summer Show poursuit une formule qui mêle animations, jeux, shows DJ et grands rendez-vous musicaux. Cette année, le festival s’étend jusqu’au 6 septembre avec deux grandes soirées musicales, tout en conservant les activités qui ont contribué à installer le rendez-vous dans les habitudes des vacances à Cotonou. Lancé en 2023, le rendez-vous a progressivement changé d’échelle. Après une deuxième édition étalée sur 22 jours et quatre soirées musicales, qui avait mobilisé plus de 65 000 festivaliers selon un bilan relayé par la presse béninoise, le format 2026 a été resserré autour de deux grands concerts. Le village reste toutefois ouvert jusqu’au 6 septembre pour prolonger l’expérience au-delà des seules soirées musicales.

Une première soirée portée par une foule conquise

Ce samedi 29 août, Fidjrossè a été le théâtre du premier grand concert de cette quatrième édition. Au fil de la soirée, la foule s’est densifiée et l’ambiance est montée d’un cran. Le public a visiblement pris goût au spectacle, répondant avec enthousiasme à chaque arrivée d’artiste et transformant progressivement le site en une véritable scène à ciel ouvert. Une atmosphère festive qui a donné à cette première grande soirée l’allure d’un rendez-vous populaire attendu.

Sur scène, Conex & Don, Manzor, First King, X-Time et GHIX se sont succédés avant le passage de Vano Baby, tête d’affiche et ambassadeur de Celtiis. Chaque montée a trouvé son public, confirmant l’efficacité d’une programmation largement tournée vers les talents de la scène urbaine béninoise. Mais le dernier passage a réservé une autre intensité. Lorsque Vano Baby a finalement fait son entrée, la réaction de la foule a été encore plus impressionnante. Le public, déjà conquis, s’est véritablement déchaîné pour accueillir celui qui avait la responsabilité de fermer le bal. Une arrivée qui a offert à cette première grande soirée une conclusion à la hauteur des attentes.

Cette mobilisation avait aussi été préparée en amont. Dans leur communication avant le concert, plusieurs artistes avaient appelé leurs communautés à rejoindre Fidjrossè. Le rendez-vous avait ainsi été installé comme l’un des grands moments musicaux de ces vacances, avec une promesse simple, faire de la plage un espace de fête et de retrouvailles.

Au-delà de la scène, l’expérience repose sur un concept plus large. Le Celtiis Summer Show se veut un véritable espace de loisirs où le public peut profiter des animations, des jeux et des shows DJ proposés tout au long de la période. Cette formule permet à l’événement de dépasser le simple cadre du concert et d’installer, pendant plusieurs jours, un véritable point de rendez-vous pour les vacanciers.

Après Vano Baby, Franglish s’annonce comme le prochain grand rendez-vous

À peine le premier grand concert terminé, le regard se tourne déjà vers la prochaine grande affiche. Franglish sera la tête d’affiche du deuxième grand concert, prévu samedi 5 septembre. L’artiste français, connu pour son univers mêlant rap, R&B et sonorités afro, apportera une dimension internationale à cette nouvelle soirée. À ses côtés, Oluwa Kemy, Tyaf et T-Gang Le Technicien figurent parmi les artistes annoncés pour cette deuxième étape.

Après l’énergie déployée par les artistes béninois ce samedi, cette nouvelle affiche promet donc un changement d’ambiance sans rompre avec l’esprit festif du Summer Show. Pour Celtiis, l’objectif reste le même, offrir au public un grand moment de divertissement pendant les vacances. Le concert du 29 août n’était donc qu’une étape dans une programmation qui se poursuit jusqu’au 6 septembre à Fidjrossè. Entre animations, jeux, shows DJ et grands rendez-vous musicaux, le village de vacances de Celtiis garde encore plusieurs cartes en main.

Rendez-vous est pris pour le 5 septembre

Après une première soirée qui a tenu ses promesses, le public a désormais une nouvelle date à inscrire dans son agenda. Samedi prochain, 5 septembre, Franglish donne rendez-vous à Fidjrossè pour le deuxième grand concert de cette quatrième édition. Une nouvelle soirée que les amateurs de musique et de grandes ambiances ne voudront certainement pas manquer.

Pour celles et ceux qui veulent prolonger l’ambiance des vacances, le rendez-vous est tout trouvé. Après la ferveur observée ce samedi, la scène de Fidjrossè s’apprête à accueillir une nouvelle fois le public autour de la musique, de l’énergie et des retrouvailles entre amis. L’accès au Celtiis Summer Show est annoncé libre et gratuit. Pour les concerts, Celtiis invite toutefois le public à récupérer gratuitement son ticket via la Super App WAA avant de se rendre sur le site. Le principe communiqué est simple, télécharger l’application, suivre le parcours proposé et récupérer son pass.

Une chose est déjà certaine, le Celtiis Summer Show 2026 a réussi son premier grand test. La ferveur du public, l’enchaînement des prestations et surtout l’accueil réservé à Vano Baby ont donné une couleur particulière à cette première soirée. Mais le festival n’a pas encore livré son dernier refrain. Samedi 5 septembre, Fidjrossè donne à nouveau rendez-vous au public pour le grand show avec Franglish. Après une ouverture aussi festive, le prochain rendez-vous s’annonce comme une nouvelle occasion de faire vibrer Cotonou.