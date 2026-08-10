« Chante et danse avec l’Amazone » : le rendez-vous culturel de Cotonou revient 



Le gouvernement de la République du Bénin, à travers le ministère de la Culture, des Arts et du Patrimoine, organise une nouvelle édition de « Chante et danse avec l’Amazone » à l’esplanade de l’Amazone, à Cotonou. L’événement se tient du 8 août au 12 septembre 2026, avec une entrée libre et gratuite.



Pendant plusieurs semaines, du 8 août au 12 septembre 2026, la place de l’Amazone accueillera artistes, orchestres et compagnies de danse dans le cadre de cette nouvelle édition de « Chante et danse avec l’Amazone ».

La programmation, annoncée comme riche et variée, offrira au public plusieurs semaines de soirées consacrées à la découverte, au partage et à la célébration de la création artistique nationale. Inscrite dans le prolongement des festivités de la Fête nationale, cette initiative entend prolonger l’élan autour de la culture béninoise.



Selon les informations communiquées par le gouvernement, cette manifestation traduit la volonté de promouvoir les talents béninois, de rapprocher les œuvres des populations et de faire de la culture un véritable facteur de cohésion sociale et d’attractivité. L’organisation de ce rendez-vous culturel est assurée par le gouvernement de la République du Bénin, à travers le ministère de la Culture, des Arts et du Patrimoine.



Le festival se tient à l’Esplanade de l’Amazone, à Cotonou, du 8 août au 12 septembre 2026. L’entrée est libre et gratuite. Ainsi, toute personne désireuse d’assister aux différentes soirées de spectacles proposées durant cette période peut simplement s’y rendre. Encore une fois, cet événement donnera l’occasion au public de célébrer la culture béninoise dans toute sa richesse, à travers une programmation réunissant artistes, orchestres et compagnies de danse.