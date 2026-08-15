Congo : Sassou Nguesso accélère l’exemption de visa pour les Africains

Le Congo va accélérer la mise en œuvre de l’exemption de visa destinée aux ressortissants africains, a annoncé Denis Sassou Nguesso dans son message à la Nation du vendredi 14 août 2026. Le président congolais a demandé au gouvernement de prendre rapidement les dispositions nécessaires pour rendre cette mesure effective.

Cette annonce intervient à la veille du 66e anniversaire de l’indépendance du pays. Dans son intervention, le chef de l’État a également fixé des attentes économiques à son gouvernement, avec une priorité donnée à la mobilisation des ressources publiques et à l’obtention de résultats concrets.

Une mesure annoncée pour 2027

L’exemption de visa pour les ressortissants africains avait été annoncée par Denis Sassou Nguesso en mai dernier, avec une entrée en vigueur prévue le 1er janvier 2027. Dans son nouveau message, le président congolais a demandé une application « de manière diligente » de cette décision.

La mesure doit permettre aux citoyens des autres pays africains de se rendre au Congo sans visa. Les modalités pratiques de cette ouverture, dont la durée des séjours et les éventuelles formalités administratives, devront être précisées par les autorités congolaises.

Cette politique place Brazzaville parmi les pays africains qui ont récemment renforcé la mobilité des citoyens du continent.

Le Bénin et le Togo ont déjà supprimé les visas

Le Bénin fait partie des précurseurs de cette politique. La suppression des visas pour les ressortissants africains y a été annoncée en 2017, pour des séjours ne dépassant pas 90 jours. Depuis, le pays maintient une exemption de visa permettant aux citoyens africains de séjourner jusqu’à trois mois sur son territoire.

Le Togo a supprimé, le 18 mai 2026, les visas pour les ressortissants de tous les pays africains, pour des séjours allant jusqu’à 30 jours. Au Ghana, les ressortissants africains bénéficient depuis le 25 mai d’une exemption des frais de visa, mais doivent toujours effectuer leur démarche via la plateforme électronique. Au Tchad, le président Mahamat Idriss Déby Itno a annoncé en juillet la suppression des visas pour les Africains à partir du 1er janvier 2027.

Une ouverture liée à la mobilité africaine

Dans son message, Denis Sassou Nguesso a associé cette mesure à l’ambition de développement du Congo. Le président a aussi appelé à accélérer la numérisation des douanes, des impôts, des ports et du foncier afin d’améliorer la collecte des recettes publiques.

Il a prévenu que le budget 2027 constituerait « un test cardinal » pour son gouvernement. Selon lui, l’accélération du développement ne doit pas rester « un simple slogan », mais se traduire par des résultats mesurables.

L’exemption de visa apparaît ainsi comme l’un des engagements concrets annoncés par Brazzaville, alors que plusieurs États africains cherchent à réduire les obstacles à la circulation des personnes sur le continent.