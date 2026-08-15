Bac 2026 au Bénin : calendrier détaillé du retrait des attestations par centre

Les candidats admis au Baccalauréat session de juin 2026 pourront retirer leurs attestations du 24 au 29 août dans les douze départements du Bénin. Le calendrier fixe les dates selon les centres de composition et les numéros de jury.

Le retrait des attestations du Bac 2026 débute lundi 24 août et se poursuit jusqu’au samedi 29 août. L’organisation prévoit des journées réservées aux différents groupes de candidats, tandis que la dernière journée est destinée aux retardataires dans l’ensemble des départements. Le dispositif concerne les centres retenus à Kandi, Natitingou, Abomey-Calavi, Parakou, Dassa-Zoumè, Aplahoué, Djougou, Cotonou, Lokossa, Porto-Novo, Pobè et Bohicon.

Les dates prévues dans les départements

Dans l’Alibori, le retrait se fera au CEG 1 Kandi : les jurys 4 à 6 sont concernés le 24 août, les jurys 1 à 3 le 25, puis les jurys 7 à 10 et 11 les 26 et 27 août. Les retardataires sont attendus les 28 et 29 août. Dans l’Atacora, le calendrier s’étend du CEG 1 Natitingou aux établissements de Tanguiéta, Matéri, Kouandé, Péhunco et Boukombé, avant une journée réservée aux retardataires le 29 août.

Dans l’Atlantique, le centre de distribution est le CEG 1 Abomey-Calavi. Les candidats sont répartis entre plusieurs établissements de Zè, Abomey-Calavi, Godomey, Ouidah, Tori-Aggouako, Pahou, Allada, Houègbo et Akassato, du 24 au 28 août.

Le Borgou utilise le Lycée Mathieu Bouké à Parakou comme centre de distribution. Les retraits concernent successivement les candidats de Parakou, Bembèrèkè, N’Dali, Tchaourou, Kalalé, Nikki et d’autres centres du département.

Dans les Collines, le CEG 2 Dassa-Zoumè accueille les candidats selon un calendrier allant de Glazoué et Kilibo, le 24 août, à Savè et Ouèssè, le 28. Le Couffo organise les retraits à Aplahoué, Djakotomey, Dogbo, Klouékanmey et Toviklin.

La Donga prévoit des retraits à Djougou, Bassila et Ouaké. Dans le Littoral, le CEG Sainte-Rita à Cotonou reçoit les candidats selon leurs centres de composition, avec le jury 340, correspondant à la session de remplacement, programmé le 27 août.

Le Mono centralise l’opération au CEG 1 Lokossa. Dans l’Ouémé, le Lycée Béhanzin de Porto-Novo assure la distribution pour plusieurs centres de Porto-Novo, Sèmè-Podji, Avrankou, Adjohoun, Adjarra et Dangbo. Le Plateau utilise le CEG 1 Pobè, tandis que le Zou retient le Lycée technique de Bohicon.

Les pièces à présenter

Les candidats doivent se présenter avec une pièce d’identité en cours de validité et le bordereau de demande en ligne obtenu sur la plateforme dédiée aux services du Baccalauréat. La session 2026 avait enregistré 77 101 candidats, répartis dans 140 centres et 14 séries. Le taux national de réussite s’est établi à 66,78 %, contre 73,02 % en 2025.