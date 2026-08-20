Côte d'Ivoire : le privé absorbe près de la moitié des affectations en 6e et en 2nde

La Direction de l’Orientation et des Bourses (DOB) a dévoilé, mercredi 19 août 2026 à Abidjan-Plateau, les résultats des affectations en classe de sixième et des orientations en seconde pour la rentrée 2026-2027.

Un écart marqué selon les filières

Sur les 500 227 élèves affectés en sixième, 291 384 rejoignent le secteur public et 208 843 le privé, soit 41,75 % des effectifs. Dans l’enseignement technique, le rapport s’inverse fortement : sur 34 380 élèves orientés en seconde technique, 33 046 rejoignent des établissements privés, soit 96,12 %, contre seulement 1 334 dans le public. Le Brevet de technicien suit la même logique, avec 88,72 % des 22 943 orientés placés dans le privé.

La seconde générale conserve en revanche une majorité publique : sur 161 456 élèves orientés, 111 547 intègrent des lycées publics, soit 69,09 %. Ségali Stéphane Yéwé, directeur de la DOB, a présenté ces chiffres en présence de Gbendé Kouadio Saint-Clair, directeur de l’Orientation, des Bourses et de la Mobilité.

Un rappel sur la prise en charge

Yéwé a précisé que la prise en charge des élèves par l’État, dans le public comme dans le privé, ne concerne que les élèves de nationalité ivoirienne affectés ou orientés dans le cadre de ces opérations.

Calendrier et consultation

Au total, 719 170 élèves ont été affectés ou orientés cette année, entre la sixième (500 227) et l’après-troisième (218 943). Les résultats sont consultables depuis le 19 août sur les plateformes mendob-ci.org, pour l’enseignement général, et ersys-ci.net, pour l’enseignement technique, ainsi que par SMS en envoyant « DOB » au 9991. Les familles concernées par un établissement différent de leur premier choix disposent d’une période de réclamation allant du vendredi 21 au jeudi 27 août 2026.