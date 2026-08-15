Cristiano Ronaldo : Georgina aurait droit à 100 000 euros par mois à vie en cas de divorce

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez auraient prévu une rente de 100 000 euros par mois à vie pour la mannequin en cas de séparation, selon des informations rapportées par MARCA. Le document prévoirait aussi des dispositions concernant le patrimoine immobilier du couple, dont leur résidence située à La Finca, à Madrid.

Quelques jours après leur mariage civil célébré à Cascais, au Portugal, le 11 août 2026, de nouveaux éléments sur l’organisation patrimoniale du couple sont rapportés dans la presse. MARCA indique que l’accord conclu entre les deux partenaires encadrerait leur situation financière dans l’éventualité d’une séparation.

Une rente mensuelle prévue pour Georgina

Selon MARCA, l’une des principales dispositions financières prévoit le versement d’environ 100 000 euros par mois à vie à Georgina Rodríguez si le couple venait à se séparer. Cette somme aurait pour objectif de lui garantir une sécurité financière après plusieurs années de vie commune avec le footballeur portugais.

L’accord porterait également sur certains biens immobiliers. D’après les éléments rapportés par MARCA, la résidence familiale située dans le quartier de La Finca, à Madrid, reviendrait à Georgina en cas de séparation. Ces dispositions sont rapportées par le média espagnol et ne correspondent pas à la publication intégrale du contrat.

MARCA évoque aussi un mécanisme de séparation des biens et des accords spécifiques destinés à préserver les investissements et les activités économiques de Ronaldo. Sur ce point, des documents matrimoniaux consultés par El País confirment que le couple a choisi un régime de séparation des biens lors de son mariage.

Un mariage après près de dix ans de relation

Cette organisation patrimoniale intervient après une relation qui a duré près d’une décennie. Ronaldo et Georgina se sont rencontrés en 2016 et ont construit progressivement une vie familiale commune avant de se marier cette semaine.

La cérémonie organisée à Cascais s’est déroulée dans un cadre privé. Selon l’Associated Press, leurs cinq enfants étaient présents lors de cette union, qui a été confirmée par le couple après la cérémonie à travers une photographie de leurs alliances publiée sur les réseaux sociaux.

Le mariage est intervenu exactement un an après l’annonce publique de leurs fiançailles, faite par Georgina Rodríguez le 11 août 2025.

Des dispositions pensées autour de la famille

Les informations rapportées sur l’accord indiquent que ses fondements auraient été établis après la naissance d’Alana Martina, première fille du couple. L’objectif présenté serait de déterminer à l’avance les conséquences financières d’une éventuelle séparation et de limiter les conflits liés au patrimoine.

Cette logique intervient alors que Cristiano Ronaldo et Georgina ont construit une famille de cinq enfants. Leur mariage intervient donc après plusieurs années de vie commune, de responsabilités familiales et de développement d’activités professionnelles propres aux deux partenaires.

Le choix d’un régime de séparation des biens constitue aussi un élément distinct des dispositions financières rapportées par MARCA. D’après les documents matrimoniaux consultés par El País, chacun des deux époux conserve ses biens personnels selon ce régime, sauf dispositions ou acquisitions communes.

Les détails concernant la rente de 100 000 euros et le transfert de la résidence de La Finca restent, eux, présentés dans les publications récentes comme des éléments rapportés de l’accord prénuptial. À ce stade, le contrat complet n’a pas été rendu public.