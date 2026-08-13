Quel régime matrimonial pour Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez ? Ce que révèle le certificat de mariage

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez se sont unis loin des caméras, le mardi 11 août, dans la station balnéaire de Cascais. Aucune photo de la cérémonie n’a filtré, hormis un cliché de leurs mains jointes, ornées d’alliances en or, publié sur leurs réseaux sociaux.

Depuis, une question anime la presse people : sous quel régime matrimonial le couple s’est-il uni ? Un document consulté par le site portugais 24Horas apporte une première réponse.

Une cérémonie tenue à l’écart des projecteurs

Le footballeur et le mannequin avaient multiplié les précautions pour éviter les indiscrétions. Des centaines de curieux s’étaient massés à Madère, île natale de Ronaldo, pensant assister au mariage. La cérémonie s’est finalement déroulée à des centaines de kilomètres de là, dans la propriété du couple près de Lisbonne, selon le communiqué diffusé par l’agence Brunswick, chargée des relations publiques du joueur. Seuls les cinq enfants du couple auraient assisté à l’échange des consentements.

Le document du registre civil, révélé deux jours après la cérémonie, contredit partiellement cette version d’une union strictement familiale. Quatre témoins auraient signé l’acte : Miguel Paixão, ami du marié, Ivana Rodríguez, sœur de la mariée, José Rodríguez Sangil et Mónica González Martínez. L’union a été célébrée par une conservatrice venue de Porto pour l’occasion.

Le choix de la séparation de biens confirmé par l’acte officiel

Ce même document lève le voile sur l’un des points les plus attendus : le régime matrimonial choisi par les époux. Selon 24Horas, Ronaldo et Rodríguez auraient opté pour la séparation de biens.

Ce régime, prévu par le droit portugais aux côtés de la communauté d’acquêts et de la communauté générale, maintient les patrimoines des deux conjoints distincts. Aucun bien acquis avant ou pendant le mariage ne devient automatiquement commun, sauf accord contraire entre les parties.

Ce choix fait écho à des informations circulant depuis 2023 sur un possible arrangement financier entre les deux partenaires, alors non mariés. La presse ibérique évoquait à l’époque une pension mensuelle et la cession d’un bien immobilier madrilène en cas de rupture, sans confirmation officielle des intéressés.

Une relation entamée à Madrid en 2016

Le couple s’est rencontré en 2016, alors que Ronaldo évoluait au Real Madrid et que Rodríguez travaillait dans une boutique de la capitale espagnole. Il compte aujourd’hui cinq enfants, dont deux nés de leur union. Les fiançailles avaient été officialisées un an jour pour jour avant la cérémonie de Cascais.

L’union intervient à quelques jours du coup d’envoi de la saison 2026-2027 pour Al-Nassr, club saoudien où Ronaldo poursuit sa carrière à 41 ans. Il demeure, selon le classement Forbes, l’athlète le mieux rémunéré au monde pour la troisième année consécutive.