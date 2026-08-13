Davido parie 1 million de dollars : "aucun artiste nigérian n'a plus de tubes que moi"

Davido a proposé un million de dollars en cash à quiconque prouverait avoir un plus grand nombre de tubes que lui. La star afrobeats a lancé ce défi le 11 août lors d’un live avec le streamer Davrel, sans viser un rival en particulier.

Une déclaration sans détour

« Je mets un million de dollars sur la table, je le fais contre n’importe qui, personne n’a plus de hits que moi », a lancé le chanteur pendant l’échange en ligne. La sortie a immédiatement circulé sur les réseaux sociaux nigérians, où les fans ont commencé à comparer les discographies des principaux noms de la scène afrobeats. Selon plusieurs médias nigérians, aucun artiste n’avait accepté ce pari au moment de la publication de leurs articles.

De son vrai nom David Adeleke, l’interprète évolue dans l’industrie musicale nigériane depuis plus d’une décennie. Sa carrière a démarré en 2012 avec l’album Omo Baba Olowo, dont le single Dami Duro l’avait révélé au grand public.

Un défi déjà tenté par un autre artiste

Pendant le confinement lié au Covid-19 en 2020, Burna Boy avait formulé une mise au défi comparable à l’égard de ses collègues. Seul l’artiste Reekado Banks, ancien signataire du label Mavin Records, avait alors répondu présent. Burna Boy l’avait toutefois écarté, jugeant qu’il ne représentait « pas un adversaire à sa hauteur ».

Le nom de Davido revient régulièrement associé à ceux de Wizkid, Olamide, Burna Boy, Tekno et Runtown lorsqu’il s’agit d’établir la liste des artistes les plus prolifiques du pays. Son cinquième album studio, 5ive, sorti en avril 2025, a réuni des collaborations avec Chris Brown, Victoria Monét, Becky G, Omah Lay et Victony.

Un classement Apple Music qui nuance le propos

Le classement de fin d’année 2025 publié par Apple Music donne un éclairage différent sur la hiérarchie du moment dans l’afrobeats nigérian. Le service de streaming a désigné Wizkid artiste nigérian de l’année, suivi de Burna Boy, Asake, Seyi Vibez et BNXN. L’album 5ive de Davido s’est classé en deuxième position du palmarès des meilleurs albums, derrière Morayo de Wizkid.

Sur le plan des titres individuels les plus écoutés au Nigeria en 2025, deux morceaux de Davido figurent dans le top 5 établi par Apple Music : Funds, en collaboration avec ODUMODUBLVCK et Chike, ainsi que With You, avec Omah Lay. Ce dernier titre avait atteint la première place du classement hebdomadaire TurnTable Top 100 à deux reprises en 2025, en avril puis en juin.

Le chanteur reste par ailleurs le musicien nigérian le plus vu sur YouTube, un record établi grâce au cumul des vues de ses clips, dont Fall, premier titre nigérian à avoir franchi la barre des 100 millions de vues sur la plateforme.