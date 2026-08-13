Face aux drones ukrainiens, l'armée américaine s'effondre lors d'un exercice OTAN

Une brigade blindée américaine a été « éliminée » à répétition par des opérateurs de drones ukrainiens lors d’un exercice militaire organisé en Allemagne entre avril et mai 2026. Selon des révélations du Wall Street Journal, environ 3 500 soldats américains, majoritairement issus de la 3e brigade blindée de la 1re division de cavalerie et venus de Fort Hood, au Texas, affrontaient des positions renforcées par des drones du 412e régiment ukrainien de systèmes sans pilote, surnommé Nemesis.

Des blindés repérés avant même d’attaquer

Les véhicules lourds américains soulevaient d’importants nuages de poussière en progressant, ce qui les rendait immédiatement visibles pour les drones de reconnaissance ukrainiens. Des appareils simulant des largages d’explosifs intervenaient ensuite, suivis de drones FPV programmés pour foncer sur les cibles repérées. La cadence de neutralisation a été telle que les organisateurs ont dû réintroduire à plusieurs reprises les unités américaines éliminées comme de nouvelles forces, afin que la simulation puisse se poursuivre.

Ce scénario s’est reproduit tout au long de l’exercice, baptisé Combined Resolve 26-07 et organisé du 9 avril au 10 mai 2026 sur le camp d’entraînement de Hohenfels, en Bavière. D’après un responsable militaire cité par le Wall Street Journal, les troupes américaines ont « progressivement amélioré leur performance », notamment en matière de camouflage et de guerre électronique. Les Ukrainiens ont également changé de camp en cours d’exercice, ce qui leur a permis de démontrer l’efficacité de leurs drones aussi bien en défense qu’en offensive. Un précédent comparable avait déjà été observé en mai, lorsque des opérateurs ukrainiens avaient mis en difficulté des forces britanniques, estoniennes et américaines lors de manœuvres dans la région baltique.

Un cadre marqué par l’évolution des relations Trump – Zelensky

Cette démonstration de force ukrainienne intervient alors que les relations entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky ont évolué ces dernières semaines. Après l’altercation du 28 février 2025 dans le Bureau ovale, plusieurs rencontres se sont tenues cet été, notamment lors du sommet du G7 à Evian-les-Bains et lors d’une nouvelle visite de Zelensky à la Maison Blanche fin juillet. Le président ukrainien a lui-même évoqué des échanges « beaucoup plus constructifs, moins émotionnels » avec son homologue américain.

L’entourage de Zelensky considère ce rapprochement comme une occasion pour Kiev d’obtenir un nouveau soutien militaire américain, selon le Financial Times. Les résultats obtenus par les unités de drones ukrainiennes lors des exercices en Allemagne et dans la Baltique montrent, sans lien officiellement établi entre les deux dossiers, l’expérience de guerre accumulée par l’Ukraine depuis 2022.

Un écart d’expérience reconnu par des officiers américains

Des officiers américains ont reconnu que les opérateurs ukrainiens disposaient d’une expérience que leurs propres unités n’ont pas : celle de réparer et réarmer des drones sous le feu ennemi. En Ukraine, la destruction de nombreux chars et véhicules blindés a rendu de larges portions du front quasiment dépourvues de blindage, une situation qui a conduit certains théoriciens militaires, dont l’ancien commandant en chef Valeriy Zaloujny, à estimer que les drones rendent aujourd’hui la guerre de mouvement classique difficile à mener. Combined Resolve rassemble habituellement plusieurs milliers de soldats de nations alliées à chaque rotation semestrielle organisée à Hohenfels.