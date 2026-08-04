Après les fausses pistes, Cristiano Ronaldo et Georgina auraient enfin fixé leur mariage à Madère ce 8 août

La cathédrale de Funchal serait réservée pour un mariage samedi prochain, à 15 heures. Selon des témoignages locaux cités par The Sun, deux étages du Savoy Palace, hôtel cinq étoiles voisin, seraient également bloqués vendredi et samedi pour la réception. Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez seraient ainsi sur le point de se dire oui, après plusieurs semaines de spéculations contradictoires sur la date et le lieu de leur union.

Un lieu chargé de symbole

Le choix de Madère ne serait pas anodin : c’est sur cette île portugaise, à Funchal précisément, que le footballeur a grandi avant de rejoindre les grands clubs européens. Une source citée par le tabloïd britannique aurait déclaré : « Les clients de l’hôtel ont été informés que deux étages seraient hors d’usage vendredi et samedi, ainsi que plusieurs espaces bar. » Le couple, ensemble depuis dix ans, se serait fiancé l’été dernier. Ronaldo avait alors offert à sa compagne une bague estimée à 5 millions de dollars.

Des rumeurs qui se sont succédé tout l’été

Plusieurs dates et lieux avaient circulé avant que Madère ne s’impose. Le domaine de la Quinta da Regaleira, à Sintra, avait d’abord été évoqué, avant d’être écarté : le site resterait ouvert au public ce week-end-là, rendant la tenue d’une cérémonie privée impossible. Le week-end des 1er et 2 août avait ensuite été présenté comme la date la plus probable, en raison du calendrier sportif de Ronaldo : Al-Nassr, son club saoudien, reprend la compétition le 15 août. Mais des photos du couple en vacances à Majorque avec leurs enfants, publiées la semaine dernière, avaient fait retomber ces spéculations.

Ni Ronaldo ni Rodríguez n’ont confirmé la date ni le lieu de la cérémonie à ce jour. Le joueur portugais s’était seulement engagé, plus tôt dans l’année, à célébrer son mariage après la Coupe du monde — compétition achevée sur une élimination du Portugal en huitièmes de finale. L’attaquant de 41 ans et le mannequin argentino-espagnol de 32 ans se sont rencontrés en 2016. Le couple a depuis eu deux enfants ensemble, sur les cinq que compte au total le footballeur.

Si les informations se confirment, la cérémonie religieuse débuterait samedi à 15 heures à la cathédrale de Funchal, avant que les festivités ne se poursuivent au Savoy Palace. Aucune liste d’invités n’a filtré à ce stade, pas plus que le nombre de convives attendus sur l’île.