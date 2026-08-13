Déboire des femmes sur le chemin de la vie conjugale : Quand la quête de facilité brise des projets de vie

Il suffit d’un simple balayage sur les réseaux sociaux pour mesurer l’ampleur du phénomène. Sur TikTok, Facebook ou Instagram, les annonces de recherche de conjoint se comptent par centaines, tandis que les émissions en direct dédiées aux célibataires voient défiler une écrasante majorité de femmes en quête de l’âme sœur. Un cri du cœur virtuel qui masque une réalité sociétale bien plus complexe et amère. Au Bénin, de nombreuses femmes peinent à trouver la stabilité conjugale, souvent victimes de leurs propres exigences matérialistes et d’un idéal de facilité déconnecté du réel.

À 34 ans, Carine (Nom d’emprunt), mère célibataire de deux enfants nés de pères différents, jette un regard dans le rétroviseur avec amertume sur ses erreurs passées. « À 20 ans, je ne jurais que par les hommes qui roulaient en belle voiture et me donnaient de gros chèques. Je refusais de fréquenter les jeunes qui cherchaient encore leur voie. J’ai rejeté des hommes honnêtes mais modestes. Aujourd’hui, les hommes aisés que j’ai fréquentés sont partis bâtir leur vie ailleurs. Je me retrouve seule avec mes enfants à me battre pour joindre les deux bouts. »

Dans un contexte socio-économique marqué par la cherté de la vie, la quête du partenaire idéal prend parfois des allures d’enchères financières. Beaucoup de jeunes femmes fixent des critères d’entrée en relation extrêmement élevés : un homme accompli, bénéficiant d’un emploi hautement rémunéré, propriétaire d’un véhicule de luxe, d’une résidence de standing et prêt à couvrir l’ensemble des dépenses quotidiennes.

Pour le sociologue Roch Dossou-Yovo, ce positionnement crée un fossé infranchissable. « Nous assistons à une marchandisation de la relation amoureuse alimentée par le miroir déformant des réseaux sociaux. En exigeant un partenaire au sommet de sa réussite financière alors qu’elles-mêmes n’offrent parfois aucune autonomie financière, ces jeunes femmes poussent les hommes à la rétractation. Face à la pression économique, la réaction naturelle des hommes est de prendre la tangente ou de refuser tout engagement sérieux », déclare-t-il.

Conséquence directe de cette stratégie : l’instabilité sentimentale. En quête permanente du « meilleur parti », certaines enchaînent les partenaires au fil des ans. Mais le temps joue rarement en leur faveur. Lorsqu’elles prennent conscience de la perte de leur pouvoir de séduction, la déconvenue est brutale et les pousse vers les panels de rencontre en ligne dans l’espoir d’un rattrapage tardif.

L’impact social : monoparentalité et éducation fragilisée

Ce phénomène ne se limite pas à des désillusions individuelles ; il fragilise le tissu social béninois. Le pays voit multiplier les familles monoparentales et les mères célibataires laissées à elles-mêmes.

Anicet Houénou, coach familial et conseiller conjugal basé à Cotonou, tire la sonnette d’alarme sur les répercussions éducatives. « Une mère isolée, souvent prise au piège de la précarité après avoir tout misé sur la dépendance affective et matérielle, éprouve d’immenses difficultés à assurer seule l’éducation de ses enfants. Nous observons une hausse des éducations au rabais, faute de moyens et de repères paternels stables. C’est l’avenir même des jeunes générations qui se retrouve compromis par ce schéma destructeur. »

Redorer l’image de la femme autonome

Il serait toutefois injuste d’associer l’ensemble de la gent féminine à ce tableau sombre. Au quotidien, d’innombrables béninoises se battent avec hargne dans le commerce, l’artisanat, l’entrepreneuriat ou le salariat, faisant preuve d’une indépendance remarquable. Malheureusement, la visibilité disproportionnée des profils superficiels sur internet vient ternir cette image honorable.

Face à cette dérive, la génération aînée appelle à un sursaut de conscience et à un retour aux valeurs de travail. Maman Eugénie Adjovi, commerçante retraitée et figure respectée de son quartier à Porto-Novo, s’adresse directement à la jeune génération. « Le mariage n’est pas une agence de placement financier ni une échappatoire à la pauvreté. Une femme doit apprendre à travailler de ses propres mains pour se payer la vie dont elle rêve. Quand vous bâtissez avec un homme dès le départ, le respect est mutuel et le foyer reste solide. J’exhorte nos jeunes filles à fuir la paresse et l’illusion du gain facile pour se construire d’abord elles-mêmes et le véritable amour viendra ensuite. »

Pour enrayer ce fléau, le réapprentissage de l’effort personnel apparaît comme l’unique issue. Il faut réinventer l’éducation des filles et mettre l’accent sur l’autonomie financière et la déconstruction des mythes véhiculés par les réseaux sociaux. Ceci doit devenir une priorité au sein des familles. La stabilité conjugale ne saurait s’acheter par le matériel. Elle se bâtit à deux, dans le respect, l’effort partagé et la dignité.