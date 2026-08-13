Ballon d'Or 2026 : avec la Supercoupe, Dembélé prend une option face à Mbappé et Yamal

Une trophée de plus vient peser dans la balance du Ballon d’Or 2026. Ousmane Dembélé et le Paris Saint-Germain ont remporté la Supercoupe de l’UEFA le 12 août 2026 à Salzbourg, en battant Aston Villa 2-1, une semaine avant l’ouverture de la nouvelle saison et à un peu plus de deux mois de la cérémonie du 26 octobre.

Un trophée collectif qui creuse l’écart

Entré à la mi-temps à la place de Maghnes Akliouche, le tenant du Ballon d’Or a directement pesé sur la rencontre. Après l’ouverture du score de Khvicha Kvaratskhelia (20ᵉ) puis l’égalisation du jeune Brian Madjo juste avant la pause, Dembélé a été repositionné dans l’axe et a délivré une passe en profondeur pour Désiré Doué, buteur à la 61ᵉ minute après recours à la vidéo. Cette Supercoupe, la deuxième consécutive pour le club parisien, ajoute une nouvelle ligne au palmarès du Français pour l’exercice 2026-2027, alors que ses principaux concurrents entament la saison sans avoir soulevé le moindre trophée collectif depuis la fin du Mondial.

Mbappé et Yamal restent sur d’autres registres

C’est précisément là que ce succès pourrait faire la différence. Kylian Mbappé a terminé la saison 2025-2026 sans trophée collectif avec le Real Madrid, un club fragilisé par une blessure au genou de l’attaquant et une fin d’exercice marquée par des tensions internes au vestiaire. Sa Coupe du monde, conclue par un deuxième Soulier d’or mondial avec dix buts, reste son principal argument individuel, mais ne compense pas l’absence de titre en club.

Lamine Yamal, de son côté, dispose de l’argument le plus fort qui soit sur le plan international : le titre de champion du monde décroché avec l’Espagne, un trophée qu’aucun de ses concurrents directs n’a remporté. La comparaison avec Dembélé se joue donc sur des registres différents : le sacre mondial de Yamal face au doublé européen consécutif du Parisien, sans qu’un critère l’emporte clairement sur l’autre à ce stade.

Kane toujours cité parmi les favoris

Le trio de tête reste toutefois dominé par Harry Kane. L’attaquant du Bayern Munich conserve la faveur des bookmakers grâce à un doublé Bundesliga-DFB-Pokal et un deuxième Soulier d’or européen consécutif, une distinction qui le place désormais aux côtés de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, les deux seuls autres joueurs à l’avoir obtenue deux fois, selon Legit.ng. Michael Olise, également récompensé en Allemagne, complète le trio de favoris identifié avant même le début du Mondial. Mais l’addition d’un trophée européen supplémentaire replace Dembélé dans la discussion pour la première place.

À titre de repère historique, la dernière fois qu’un tenant du Ballon d’Or avait conservé la Supercoupe d’Europe l’année suivant son sacre remonte à Lionel Messi et au FC Barcelone en 2010. La suite de la campagne européenne du PSG, dès les prochaines semaines, permettra de mesurer si cet avantage initial se transforme en dynamique durable face à Kane, Yamal et Mbappé.