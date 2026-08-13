Mali : Assimi Goïta gracie l'agent français Yann Vézilier, condamné à 20 ans de prison

Un ressortissant français condamné pour atteinte à la sûreté de l’État a quitté sa cellule à Bamako ce jeudi. Le décret n°0503/PT-RM, signé le 13 août 2026, ordonne la libération immédiate de Yann Christian Bernard Vézilier et son départ forcé du territoire malien.

Une condamnation à 20 ans effacée par décret

L’homme purgeait une peine de réclusion criminelle prononcée début juin par le pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre le terrorisme. La justice malienne l’avait reconnu coupable d’avoir agi pour le compte des services de renseignement extérieur français, une accusation portée après son arrestation le 14 août 2025 à Bamako, en même temps qu’une dizaine de militaires maliens dont les généraux Abass Dembélé et Néma Sagara. Selon le communiqué gouvernemental, la grâce accordée « ne remet pas en cause les faits retenus » lors du procès, présenté comme « contradictoire et équitable ». Le texte insiste sur le respect des droits de la défense et de l’indépendance de la justice tout au long de la procédure.

Une médiation étrangère non identifiée

Les autorités de transition ont salué l’action d’un pays tiers, qualifié de « pays frère », dont les « bons offices » auraient facilité cette décision. Son identité n’a pas été précisée. La mesure intervient dans un contexte de rupture consommée entre Bamako et Paris : fermeture des bases militaires françaises, fin de l’opération Barkhane et rapprochement affiché avec Moscou depuis l’arrivée au pouvoir du général Assimi Goïta en 2020-2021. Paris avait qualifié l’arrestation initiale d’« infondée » et invoqué une violation de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, l’intéressé occupant alors le poste de deuxième secrétaire à l’ambassade de France. Le gouvernement malien présente aujourd’hui sa décision comme un geste relevant du « dialogue » et des « valeurs de pardon et d’hospitalité« , tout en précisant que les autres procédures judiciaires en cours suivent leur cours normal — une allusion directe au sort des généraux maliens arrêtés dans le même dossier, toujours en attente d’un procès public près d’un an après leur interpellation.

Un cas isolé dans un dossier plus large

Le sort réservé aux militaires maliens impliqués reste à ce jour la principale zone d’ombre de cette affaire. Contrairement à Vézilier, seul étranger poursuivi, les officiers maliens visés n’ont bénéficié d’aucune communication officielle sur un calendrier judiciaire. Cette asymétrie de traitement, entre un ressortissant français rapidement fixé sur son sort puis gracié, et des cadres de l’armée nationale maintenus dans l’incertitude, montre les tensions internes que ce dossier fait peser sur l’appareil sécuritaire malien, au-delà du seul contentieux diplomatique avec la France.