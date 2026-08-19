Dette africaine : les 5 pays qui doivent le plus au FMI (mois d'Août)

L’Égypte reste le pays africain qui affiche le plus gros encours auprès du Fonds monétaire international (FMI) en août 2026. Au 18 août, elle devait 7,86 milliards de droits de tirage spéciaux (DTS) au Fonds, devant la Côte d’Ivoire et le Ghana, selon les dernières données financières du FMI.



Le classement ne mesure pas la dette publique totale de ces États. Il correspond uniquement aux crédits encore dus au FMI. Cette distinction est importante pour comprendre la situation financière de ces pays.

L’Égypte largement en tête du classement

L’Égypte arrive nettement en première position avec 7,86 milliards de DTS d’encours au 18 août. Sa situation a évolué au cours du mois après plusieurs mouvements financiers enregistrés par le Fonds. Le 30 juillet, le conseil d’administration du FMI avait autorisé un nouveau décaissement d’environ 1,8 milliard de dollars en faveur du pays, à l’issue de nouvelles évaluations de son programme économique.

La Côte d’Ivoire occupe la deuxième place avec 4,14 milliards de DTS. Le Ghana suit avec près de 2,99 milliards. À titre de comparaison, l’Angola, qui figurait parmi les principaux débiteurs du FMI auparavant, disposait d’un encours de 2,23 milliards de DTS au 18 août. Le classement évolue donc avec les remboursements et les nouveaux décaissements enregistrés par le Fonds.

Un emprunt ne signifie pas forcément une mauvaise situation

Ces montants doivent être interprétés avec prudence. Un pays peut recourir au FMI pour répondre à un manque temporaire de devises, renforcer ses réserves ou soutenir un programme de réformes. L’existence d’un encours important ne suffit donc pas, à elle seule, à déterminer si une économie est en difficulté.

Le FMI rappelle d’ailleurs que ses financements peuvent répondre à des besoins liés aux déséquilibres extérieurs et aux difficultés de financement.

Le niveau de dette doit être rapporté à la taille de l’économie, aux recettes publiques, aux réserves disponibles, aux échéances et à la capacité de remboursement. La situation de la Côte d’Ivoire fournit un exemple récent de cette nuance. En juin 2026, le FMI indiquait que les réformes engagées avaient contribué à améliorer l’évaluation de la soutenabilité de sa dette, passée d’un risque modéré à un risque faible de surendettement. Le pays avait aussi obtenu un décaissement immédiat d’environ 832,8 millions de dollars après l’achèvement de plusieurs revues de son programme.

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