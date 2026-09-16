Armement : la Chine construit un porte-drones géant pouvant transporter 4 sous-marins de 45 mètres

Un nouveau navire de guerre repéré au chantier naval Hudong-Zhonghua, à Shanghai, serait le premier bâtiment au monde conçu spécifiquement pour déployer des sous-marins sans équipage de très grande taille. Selon des images satellite analysées par Naval News le 15 septembre, ce navire pourrait embarquer jusqu’à quatre de ces engins simultanément.

Un navire pensé pour la manutention en mer

La configuration du bâtiment s’inspire des navires de débarquement amphibies. Contrairement à un puits de débarquement classique, celui-ci reste ouvert par le dessous ; un système de berceau, fixé sur douze bras verticaux de levage, permet de mettre à l’eau puis de récupérer les submersibles. Un hangar fermé, positionné à l’avant de ce pont, sert au stockage des engins entre deux missions. Ce nouveau navire répondrait à cette limite en permettant des opérations en eaux plus profondes et sur des durées plus longues qu’auparavant, alors que les essais reposaient jusqu’ici sur des docks flottants adaptés aux seuls tests côtiers.

Des engins six à huit fois plus imposants que leurs équivalents américains

Deux modèles de sous-marins sans équipage sont actuellement testés au large de Hainan : ils mesurent entre 35 et 45 mètres de long. À titre de comparaison, l’engin équivalent le plus abouti de l’US Navy, le Orca XLUUV, ne dépasse pas les dimensions d’un sixième à un huitième de leur taille.

Pékin n’en est pas à son coup d’essai dans ce domaine. Dès octobre 2019, un premier modèle de sous-marin autonome, le HSU-001, avait été dévoilé publiquement lors d’un défilé militaire marquant les 70 ans de la République populaire de Chine — une présentation alors jugée surprenante par des experts en stratégie navale, habitués à la discrétion de ce type de programme. Les deux nouveaux prototypes XXLUUV, eux, avaient été repérés pour la première fois par satellite dès 2021 sur la base navale de Sanya, avant d’être confirmés comme non habités l’année suivante par Naval News.

Un rythme de construction navale sans équivalent

La Chine reste à ce jour la seule nation à disposer de sous-marins autonomes de taille réelle en phase de test avancée, alors que plusieurs marines occidentales, dont la britannique et l’américaine, explorent encore les usages possibles de tels engins. Un rapport de l’International Institute for Strategic Studies publié en février 2026 indique que Pékin a mis à l’eau dix sous-marins nucléaires, soit 79 000 tonnes cumulées, entre 2021 et 2025 — contre sept bâtiments américains totalisant 55 500 tonnes sur la même période.