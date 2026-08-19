Deuil de son père : Lionel Messi semble apaisé, selon son entraîneur

Lionel Messi semble avoir retrouvé un certain apaisement depuis la disparition de son père, survenue le 8 août à Rosario, en Argentine. Cette évolution a été rapportée mardi par Guillermo Hoyos, entraîneur de l’Inter Miami, après le retour de l’Argentin à la compétition.

Selon Hoyos, Messi « va bien, s’exprime sur le terrain, un endroit qu’il connaît à la perfection, et il est en paix ». Ces propos interviennent quelques jours après l’hommage publié par le joueur à Jorge Messi, dans lequel il évoquait la difficulté d’imaginer la suite sans son père.

Messi a repris la compétition avec l’Inter Miami

Jorge Messi est décédé à l’âge de 68 ans le 8 août à Rosario. Après cette disparition, Lionel Messi a observé une période loin des terrains avant de reprendre progressivement avec l’Inter Miami.

L’attaquant argentin est d’abord entré en jeu contre León en Leagues Cup. Il a ensuite été titularisé face à Nashville, lors d’une rencontre perdue 4-1 par son équipe. Ces deux apparitions sont intervenues quelques jours seulement après le décès de son père.

Ce retour ne signifie pas que le deuil est terminé. Dans le message qu’il lui avait consacré après sa disparition, Messi avait fait part de sa douleur et de ses interrogations sur la suite de sa carrière. Il avait également expliqué que son père souhaitait le voir participer à la Coupe du monde 2026.

Un père présent dans la carrière de Lionel Messi

La relation entre Lionel Messi et Jorge Messi dépassait largement le cadre familial. Son père a accompagné ses premiers pas dans le football et a joué un rôle important dans son départ d’Argentine pour l’Espagne lorsqu’il était encore adolescent.

À 13 ans, Lionel Messi a quitté Rosario pour rejoindre le FC Barcelone. Jorge faisait partie des personnes qui l’accompagnaient dans cette étape décisive. Il a ensuite pris une place importante dans la gestion de la carrière de son fils et est devenu son représentant.

L’importance de cette relation était aussi personnelle. Messi avait déjà expliqué que l’opinion de son père comptait beaucoup pour lui. Après ses matchs, il cherchait régulièrement à connaître son avis sur ses performances.

Le parcours du joueur permet de mesurer la durée de cette relation. Messi a effectué ses débuts officiels avec l’équipe première du FC Barcelone le 16 octobre 2004, à l’âge de 17 ans, avant de devenir l’un des joueurs les plus titrés de l’histoire du football.

Le terrain comme point de repère

Quelques jours après la disparition de Jorge, Messi a donc retrouvé la compétition avec l’Inter Miami. Pour Guillermo Hoyos, le football semble actuellement lui offrir un cadre familier.

L’entraîneur estime que l’Argentin peut de nouveau s’exprimer lorsqu’il joue et qu’il paraît aujourd’hui plus apaisé. Cette observation ne permet pas de mesurer précisément son état émotionnel, mais elle donne une indication sur son retour au quotidien sportif.

La disparition de Jorge constitue une rupture importante dans la vie de Messi. Son père avait accompagné son parcours depuis son enfance, puis participé à la gestion de sa carrière professionnelle. Après lui avoir rendu hommage, l’Argentin a choisi de retrouver progressivement les terrains.