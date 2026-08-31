Édouard Balladur, dernier Premier ministre de François Mitterrand, s'éteint à 97 ans

Édouard Balladur est mort ce lundi 31 août 2026 à Paris, à l’âge de 97 ans. Sa famille a annoncé son décès, précisant qu’une messe serait célébrée dans la stricte intimité familiale.

Chef du gouvernement de mars 1993 à mai 1995, il aura été le dernier locataire de Matignon sous la présidence de François Mitterrand, durant la deuxième cohabitation de la Ve République. Né le 2 mai 1929 à Izmir, en Turquie, il avait grandi à Marseille, dans une famille arménienne installée en France, avant d’intégrer Sciences Po puis l’ENA, dont il sort diplômé en 1957.

Une trajectoire nouée à celle de Jacques Chirac

C’est au cabinet de Georges Pompidou, alors Premier ministre sous Charles de Gaulle, qu’Édouard Balladur amorce son ascension à partir de 1964. Il y côtoie un jeune Jacques Chirac, avec qui se noue une proximité qui structurera sa carrière politique. Conseiller aux affaires sociales de Pompidou devenu président en 1969, il reste fidèle à ce dernier jusqu’à sa mort en 1974, avant de passer par le Conseil d’État puis le secteur privé jusqu’en 1986.

Cette proximité avec Chirac vire au duel en 1995 : candidat à l’élection présidentielle, Édouard Balladur affronte au premier tour celui qu’il considérait comme un allié de trente ans. L’épisode met un terme à ses ambitions élyséennes et marque une rupture restée célèbre dans l’histoire politique française.

L’affaire Karachi, ombre judiciaire tardive

Sa carrière a aussi été marquée, des décennies plus tard, par l’affaire Karachi. Poursuivi devant la Cour de justice de la République pour le financement présumé de sa campagne de 1995 par des commissions occultes versées lors de ventes d’armes à l’Arabie saoudite et au Pakistan, il a été relaxé en 2021, tandis que son ancien ministre de la Défense François Léotard était condamné. L’enquête sur cette affaire avait été ouverte après l’attentat de Karachi en 2002, qui avait fait quinze morts, dont onze ingénieurs français.

Hommages politiques

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a salué sur X une « figure majeure de notre vie publique ». Le président du MoDem, François Bayrou, a écrit que « Édouard Balladur, c’était le sens de l’État », saluant un gouvernement qui « réunissait des tempéraments différents » partageant l’ardeur de la modération.

Marié en 1957 à Marie-Josèphe Delacour, avec qui il a eu quatre fils, Édouard Balladur s’était retiré de la vie politique en 2006, après plus de cinquante ans passés au sommet de l’État français.