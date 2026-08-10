Elon Musk se lance le défi de connecter les milliards de voitures dans le monde à Internet

Ce 10 août, sur X, Elon Musk a expliqué que Starlink pourrait, à terme, équiper les véhicules du monde entier. Le patron de SpaceX et Tesla a fait cette déclaration en réaction à une publication montrant un Cybercab en phase de test au Texas. Une antenne Starlink semblait intégrée à l’arrière du véhicule. Une sortie qui pourrait rebattre les cartes sur la façon dont les constructeurs automobiles imaginent la suite ?

Dans les faits, Elon Musk estime que la connexion satellitaire pourrait répondre aux besoins de plusieurs milliards de véhicules et permettre une couverture à haut débit, y compris dans les zones moins bien desservies par les réseaux terrestres. De quoi laisser imaginer un avenir ou les véhicules fonctionneraient de manière interconnectée et autonome avec, pourquoi pas, une intégration IA pour piloter l’ensemble ?

Elon Musk espère associer Starlink à Tesla

La déclaration intervient alors que SpaceX cherche à élargir les usages de son réseau satellitaire. Starlink est déjà utilisé pour fournir un accès à Internet dans de nombreuses régions. Son intégration aux véhicules constituerait toutefois un changement d’échelle. Elle pourrait notamment concerner les futurs véhicules autonomes de Tesla. Elon Musk n’a toutefois pas communiqué de calendrier précis pour une éventuelle généralisation de Starlink dans les automobiles.

Plusieurs défis se dressent toutefois face à Starlink à commencer par des contraintes techniques et commerciales. L’installation d’équipements satellitaires dans les véhicules devra tenir compte du coût, de l’espace disponible et de la consommation énergétique. La couverture et la capacité du réseau devront aussi suivre l’augmentation du nombre d’utilisateurs.

Pas la première sortie du genre d’Elon Musk

Attention enfin, car ce type de prédiction est une habitude chez Elon Musk, qui n’hésite jamais à dire tout haut ce qu’il imagine. Bien souvent d’ailleurs, ces mêmes prédictions se sont finalement révélées être fausses. Il avait notamment annoncé une mission habitée pour Mars en 2024 ou encore l’autonomie totale de ses véhicules Tesla en 2020.