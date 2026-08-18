Filmé, un brésilien tue sa compagne au couteau en plein supermarché après avoir tué son chien

Un homme a poignardé mortellement sa compagne à l’intérieur d’un supermarché du quartier de la Freguesia do Ó, dans la zone nord de São Paulo, dimanche 16 août. Les caméras de surveillance de l’établissement ont filmé la scène, montrant l’agresseur porter plusieurs coups de couteau à la victime dans le dos et au visage.

Une attaque en pleine file d’attente

La victime, Angelita Manoela Rodrigues, 40 ans, patientait dans la file du rayon boucherie lorsque son compagnon s’est approché d’elle. Identifié comme Lafayete Gonzaga da Silva, également âgé de 40 ans, l’homme a porté les coups devant d’autres clients présents dans le magasin, dont des enfants et des personnes âgées, selon des témoins cités par la presse locale. Plusieurs personnes ont tenté d’intervenir en lançant des produits contre l’assaillant, sans parvenir à stopper l’attaque. Angelita Manoela Rodrigues a été prise en charge par les secours et transportée à l’hôpital municipal de Vila Brasilândia, où elle est décédée des suites de ses blessures.

Le chien du couple tué avant le drame

Selon les éléments recueillis par la police, l’agresseur aurait tué le chien de compagnie de la victime au domicile qu’ils partageaient, quelques instants avant de se rendre au supermarché. L’animal appartenait au couple, qui vivait ensemble dans le même logement. D’après l’avocate mandatée par la famille de la victime, Mariângela Diaz Brossi, le couple entretenait une relation d’environ huit ans, « marquée par des abus », et Angelita Manoela Rodrigues aurait tenté à plusieurs reprises de mettre fin à cette relation sans y parvenir.

Interpellation et suites judiciaires

Lafayete Gonzaga da Silva a quitté les lieux en emportant l’arme, avant d’être retrouvé blessé aux pieds, allongé sur un trottoir à proximité. Des témoins l’ont maîtrisé jusqu’à l’arrivée de la police militaire. Il a été placé en garde à vue et présenté à la 4ème délégation de défense de la femme, qui traite l’affaire comme un féminicide, une violence domestique et un cas de maltraitance animale. Sa détention provisoire a été confirmée par la justice lundi 17 août, à l’issue de l’audience de mise en accusation. Son avocate, Sarha Rosenbaum, a indiqué que la défense serait « conduite dans les strictes limites du Code de procédure pénale ». L’enquête se poursuit pour établir les circonstances exactes ayant précédé le passage à l’acte.

Ce crime survient alors que le Brésil a enregistré un nombre record de féminicides en 2025, avec près de 1 570 femmes tuées en raison de leur genre selon l’Annuaire brésilien de sécurité publique, soit une hausse de 4 % par rapport à 2024 et le quatrième record annuel consécutif. Dans près de 80 % des cas recensés dans le pays, l’auteur est le compagnon ou l’ex-compagnon de la victime.