Himra vs Didi B : Yan Diomandé s'exprime et met tout le monde d'accord

Yan Diomandé a cité Himra et Didi B lorsqu’il a été interrogé sur ses goûts musicaux dans une vidéo publiée sur son compte Facebook, quelques jours après son arrivée au Real Madrid.

Le jeune international ivoirien n’a pas choisi entre les deux artistes qui alimentent régulièrement les débats dans le rap ivoirien. Interrogé sur son musicien préféré, il a simplement affirmé qu’il écoute beaucoup d’artistes avant de mentionner clairement « Himra, Didi B », des artistes de son pays d’origine. Une réponse qui place les deux rappeurs sur un pied d’égalité dans les goûts du nouveau joueur madrilène.

Diomandé revendique son style

Dans cette courte séquence, Yan Diomandé revient également sur quelques éléments personnels. Invité à définir son style de jeu en un mot, l’ailier répond en anglais « rapide », avant d’être interrogé sur son nouveau club. À la question de savoir ce qu’il répond lorsqu’il entend « Real Madrid », Diomandé ne laisse aucune place au doute : « le meilleur club du monde ». Il cite ensuite les pâtes à la bolognaise parmi ses plats préférés.

Le questionnaire prend ensuite une tournure plus légère lorsqu’il doit révéler son talent caché. Après quelques hésitations, le joueur explique, avec humour, qu’il « ne sait pas danser » et présente cette réponse comme son talent secret.

Une révélation au Mondial 2026

Cette séquence intervient après une Coupe du monde 2026 remarquée avec la Côte d’Ivoire. Titulaire lors du premier match des Éléphants face à l’Équateur, Diomandé avait été désigné meilleur joueur de la rencontre après une prestation marquée par cinq occasions créées et quatre dribbles réussis, selon la FIFA. À 19 ans, il est devenu le premier adolescent à disputer un match de Coupe du monde avec la sélection ivoirienne.

La Côte d’Ivoire a ensuite atteint pour la première fois de son histoire la phase à élimination directe d’un Mondial. Son parcours s’est arrêté en seizièmes de finale face à la Norvège, le 30 juin, sur une défaite 2-1.

Du RB Leipzig au Real Madrid

L’ascension de Diomandé s’est accélérée durant la saison 2025-2026 avec le RB Leipzig. Arrivé en Allemagne en provenance du CD Leganés, il a inscrit 13 buts et délivré 10 passes décisives en 36 apparitions toutes compétitions confondues. Ses performances lui ont permis de décrocher le titre de meilleur jeune de la saison en Bundesliga.

Le 6 août 2026, son transfert au Real Madrid a été officialisé. Le joueur ivoirien s’est engagé avec le club espagnol jusqu’en juin 2033. Le montant de l’opération n’a pas été communiqué officiellement, même si plusieurs médias ont évoqué une indemnité pouvant atteindre plusieurs dizaines de millions d’euros supplémentaires avec les bonus.

Quelques jours après avoir rejoint l’un des clubs les plus prestigieux du football mondial, Diomandé a donc aussi affiché ses références musicales sur sa page Facebook. Sur le débat Himra-Didi B, le nouveau Madrilène a choisi de ne pas trancher.