Bénin : après Porto-Novo, un incendie touche plusieurs commerces à Abomey-Calavi

Un incendie a détruit plusieurs commerces à Akassato, dans la commune d’Abomey-Calavi, aux premières heures du mardi 11 août 2026. Le sinistre s’est déclaré sur l’axe goudronné menant au marché Gros, anciennement appelé pavé Kérékou, cinq jours seulement après un incendie similaire survenu à Porto-Novo.

Plusieurs commerces ravagés à Akassato

L’incendie s’est déclenché en début de journée et a rapidement atteint plusieurs commerces bordant cette voie très passante. Un atelier de fabrication de matelas compte parmi les commerces sinistrés. Une station informelle de vente d’essence, un guichet de transfert d’argent MoMo, ainsi que d’autres boutiques du secteur n’ont pas non plus été épargnés par les flammes. Pour les commerçants concernés, les pertes matérielles sont considérables. On ne déplore en revanche aucune victime.

Sapeurs-pompiers et Police mobilisés

Une équipe de sapeurs-pompiers a été mobilisée pour circonscrire le brasier et éviter qu’il ne s’étende à d’autres échoppes environnantes. Au terme de plusieurs heures d’efforts, le sinistre a fini par être maîtrisé. Sur place, la Police républicaine a bouclé la zone et entamé les premières vérifications. Pour l’heure, les causes précises du départ de feu restent indéterminées.

Un deuxième sinistre en cinq jours dans le Grand Nokoué

Ce sinistre intervient après celui qui avait touché le quartier Avakpa, dans le 3e arrondissement de Porto-Novo, dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 août 2026. Selon l’Agence Béninoise de Protection Civile, un camion-citerne transportant des produits pétroliers s’était renversé près du carrefour Beau-Rivage, face à l’agence Moov Africa, entre la Banque Atlantique et l’Université Adonaï. Le liquide inflammable s’était déversé dans les caniveaux avant de s’embraser, propageant le feu sur environ 500 mètres selon un tracé en forme de « L », jusqu’aux abords de la pharmacie UB-PHARMA et aux bas-fonds environnants. Certains témoignages évoquaient même trois foyers distincts déclenchés simultanément. Là aussi, aucune victime n’avait été déplorée, et l’incendie avait finalement été circonscrit grâce à l’intervention rapide des services de secours. Les causes du sinistre à Abomey-Calavi demeurent pour l’instant inconnues, et l’enquête ouverte par la Police républicaine devrait permettre d’en établir l’origine dans les prochains jours.