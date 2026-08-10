La Russie exclut tout gel du conflit ukrainien avant la visite de Witkoff et Kushner

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhaïl Galuzin a écarté, le 10 août, toute perspective de trêve en Ukraine sans satisfaction préalable des revendications de Moscou. Sa déclaration intervient à quelques jours d’une tournée diplomatique attendue des envoyés américains Steve Witkoff et Jared Kushner, qui devraient se rendre à Kiev puis à Moscou.
La position constante de Moscou
« Aucun ‘gel’ n’est possible sans éliminer les causes profondes de cette crise », a déclaré Galuzin à l’agence TASS, reprenant une formule déjà employée à plusieurs reprises par le président russe Vladimir Poutine. Les exigences russes n’ont pas varié depuis le début du conflit : neutralité militaire de Ukraine, abandon de toute perspective d’adhésion à l’OTAN, plafonnement de ses forces armées, et reconnaissance de la Crimée ainsi que de quatre régions ukrainiennes annexées comme territoire russe.
Galuzin a également jugé la politique de Washington contradictoire, estimant que la poursuite des livraisons d’armes américaines à Kiev et le partage de renseignement ne seraient pas compatibles avec un discours affiché de recherche de paix. Il a par ailleurs visé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, affirmant qu’il « a complètement perdu le sens des réalités ».
La proposition ukrainienne rejetée dès juin
Président ukrainien Zelensky a proposé à plusieurs reprises un gel des combats le long de ligne de front actuelle. Cette option avait déjà été rejetée en juin par le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, qui invoquait tromperie subie par Russie lors des pourparlers avortés de 2022 pour justifier son refus d’un arrêt des combats sans garanties préalables.
Une médiation américaine relancée
Ces prises de position interviennent alors que Maison Blanche chercherait à relancer les négociations, avec une possible proposition de suspension des frappes aériennes entre les deux pays. Witkoff et Kushner seraient attendus à Kiev puis à Moscou dans un délai de sept à dix jours, selon des sources proches du dossier citées par presse ukrainienne.
Un responsable américain estime que exécutif penserait de plus en plus que Moscou comme Kiev auraient chacun des raisons d’envisager une trêve limitée au ciel, sans que cela signifie un accord global sur le terrain. Russie affirme de son côté rester engagée sur compréhensions conclues lors du sommet de Anchorage, tout en refusant tout arrêt des combats qui ne réglerait pas ce qu’elle considère comme causes structurelles du conflit.
7 réflexions au sujet de “La Russie exclut tout gel du conflit ukrainien avant la visite de Witkoff et Kushner”
« Mépris d’un autre âge – stalinien – pour la vie »
Le type se rend même pas compte que ses commentaires peuvent se décoder : il parle de Staline parce qu’il est resté coincé à cette époque. Il décide que Poutine = Staline et tout le reste coule de source, année 1950 !
Une paresse intellectuelle sans nom … même pour un branleur africon
On est en 2026 petit bonhomme, la Russie de Staline n’existe plus que dans ton cerveau malade
Néocolonialisme, impérialisme de poutine et de ses affidés du Kremlin. Sous des prétextes historiques et géopolitiques vaseux
Crimes de guerre. Mépris d’un autre âge – stalinien – pour la vie, y compris des russes eux même, de leurs soldats, de leurs conditions de vie; à l’exception de la nouvelle caste des soutiens du régime, avec la mort à la clé si défection.
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(@_@)
C’est une incantation vaudoue ?
Tu crâmes des pattes de poulet en écrivant tes commentaires ?
T’as au moins la prudence de rester dans le super-vague. Au moins tu prend pas le risque de te ridiculiser avec des infos totalement bidonnées comme le « projet FREYA »
P**** de débile …
T’es au courant qu’en Ukraine l’Eglise orthodoxe est interdite ?
(contraire aux Droits de l’Homme)
T’es au courant qu’en Ukraine la langue russe est interdite ?
(contraire aux Droits de l’Homme)
T’es au courant que la Constitution Ukrainienne différencie les ukrainiens de souche des ukrainiens d’origine russe, roumaine, polonaise …. ?
(inégalité devant la loi : contraire aux Droits de l’Homme)
Le dernier qui a fait cette modification dans la constitution de son pays s’appelle Hitler, en 1935.
On dirait bien que dans ta tronche les choses sont claires que dans ton troudeballe
« Mépris d’un autre âge – stalinien »
Je me permets une supposition : tu as commencé des études de bouffons comme Sciences Po mais tu as échoué en seconde année, ce qui explique que tu connais la Russie de Staline mais pas la suite pusique tu n’as pas pu suivre le cursus jusqu’au bout !
Du coup tu nous bassinnes avec des trucs du siècle passé : goulags, Staline, Komecon, plan quiquénaux, T34, KGB …
C’est pas grave, Attal aussi a échoué … et ça se vout !
« Volodymyr Zelensky a complètement perdu le sens des réalités »
C’est clair que le nain a quitté le brouillard de la guerre pour celui de la schnouff.
Le nain doit voir des licornes roses plus souvent qu’à son tour
« … la politique de Washington contradictoire, estimant que la poursuite des livraisons d’armes américaines à Kiev et le partage de renseignement ne seraient pas compatibles avec un discours affiché de recherche de paix »
Depuis quelques semaines, les USA affichent ouvertement leur soutien à l’Ukraine. Ce sont eux qui ciblent et guident les drone ukrop dans la profondeur.
Trump adhéré à la théorie de zézésky : il faut faire mal à la population russe (soit des civils) pour obliger Poutine à négocier.
C’est totalement stupide et contre-productif, pour 5 raisons :
– toutes les tactiques vaseuses du nain barbu se sont avérées catastrophiques
– Trump se rend complice de crime de guerre
– en 26 ans on appris qu’il est impossible d’intimider Poutine
– la population russe a déjà réagi en demandant à Poutine d’aplatir l’Ukraine
– soit Trump est médiateur soit il est cobelligérant. Il n’est pas les deux comme il le prétend
Bref les Laurel et Hardy sont totalement à côté de la plaque