Iran : Trump menace et laisse deux options aux autorités de Téhéran

Donald Trump a affirmé lundi 3 août que le blocus naval imposé à l’Iran ne prendrait fin qu’en cas d’accord avec Washington ou de « capitulation totale » de Téhéran. Le président américain a également assuré que les discussions entre les deux pays allaient reprendre, malgré le démenti des autorités iraniennes.

Cette nouvelle déclaration intervient après plusieurs mois d’escalade entre les États-Unis et l’Iran, marqués par des menaces militaires, des sanctions renforcées et des tensions autour du programme nucléaire iranien. Selon les déclarations de Trump publiées sur son réseau Truth Social, les dirigeants iraniens auraient demandé la reprise d’un dialogue tout en affirmant publiquement qu’aucune négociation n’était en cours.

Washington et Téhéran restent opposés sur l’existence des discussions

Donald Trump affirme que des échanges diplomatiques existent entre Washington et Téhéran, alors que les responsables iraniens contestent cette version. Le président américain accuse les autorités iraniennes de tenir un double discours, estimant qu’elles chercheraient à négocier tout en refusant de reconnaître publiquement ces contacts.

Dans son message publié lundi, Trump a déclaré que « rien ne passera vers l’Iran » tant qu’un accord ne sera pas trouvé ou qu’une « capitulation totale » ne sera pas acceptée. Il affirme également que le détroit d’Ormuz est désormais sous contrôle de la marine américaine. Cette zone maritime stratégique représente un enjeu majeur pour le commerce mondial de l’énergie. Environ 20 % du pétrole consommé dans le monde transite habituellement par ce passage situé entre l’Iran et la péninsule arabique.

Une crise qui dure depuis plusieurs mois entre les deux pays

Cela fait plusieurs mois maintenant que Washington et Téhéran sont en guerre. Les USA accusent l’Iran de chercher à renforcer ses capacités stratégiques dans le nucléaire, tandis que Téhéran dénonce une politique américaine visant à affaiblir son économie. Donald Trump avait récemment évoqué la possibilité de frappes massives contre l’Iran avant de revenir vers une approche diplomatique avec l’annonce d’une reprise des négociations.

Cette alternance entre menaces et ouverture au dialogue est devenue une constante dans la gestion du dossier iranien par l’administration américaine. La tension actuelle rappelle également la crise de 2018, lorsque Washington s’était retiré de l’accord international sur le nucléaire iranien signé en 2015. Après ce retrait, les USA avaient rétabli de lourdes sanctions économiques contre Téhéran, tandis que l’Iran avait progressivement réduit certains de ses engagements prévus par l’accord.

Un bras de fer aux conséquences internationales

La poursuite du blocus naval annoncé par Donald Trump pourrait avoir des conséquences économiques et diplomatiques importantes si la situation venait à se prolonger. Les marchés pétroliers surveillent particulièrement l’évolution de la situation autour du détroit d’Ormuz. Téhéran n’a pas confirmé l’existence de nouvelles négociations directes avec Washington et continue de dénoncer les pressions américaines. De son côté, l’administration Trump affirme vouloir obtenir un accord qui répondrait à ses exigences sécuritaires. À ce stade, aucune rencontre officielle entre responsables américains et iraniens n’a été annoncée publiquement. Les prochaines discussions, si elles sont confirmées, pourraient déterminer si les deux pays s’orientent vers une désescalade ou vers une nouvelle phase de confrontation.