Kylian Mbappé s’affiche avec Ester Expósito à Barcelone avant la reprise au Real Madrid

Kylian Mbappé s’affiche avec Ester Expósito à Barcelone avant de reprendre l’entraînement avec le Real Madrid. Le couple a été aperçu dans les rues de la capitale catalane, où plusieurs vidéos et photos diffusées sur les réseaux sociaux montrent les deux célébrités ensemble et disponibles pour des selfies avec des supporters.

Mbappé et Ester Expósito ne se cachent plus

Cette escapade intervient alors que l’attention autour de leur relation reste forte. Depuis plusieurs mois, les apparitions publiques et les publications associées aux deux stars alimentent régulièrement les spéculations sur leur vie sentimentale.

Cette fois, les images diffusées depuis Barcelone donnent une nouvelle dimension à cette exposition médiatique. Mbappé et l’actrice espagnole auraient profité de leur passage dans la ville pour se promener et passer du temps ensemble, dans une ambiance décrite comme détendue.

Le couple serait désormais beaucoup moins discret qu’au début des rumeurs. Selon les éléments rapportés par la presse people, leurs apparitions communes se seraient multipliées ces derniers mois, jusqu’à rendre leur proximité difficile à ignorer.

L’intérêt du public dépasse aussi le simple cadre sentimental. Mbappé est l’une des principales figures du football mondial, tandis qu’Expósito s’est imposée auprès d’un large public international grâce à son rôle dans la série Élite. Chaque apparition commune peut donc rapidement être relayée par les réseaux sociaux et les médias spécialisés.

Une escapade à Barcelone avant la reprise

Le choix de Barcelone attire aussi l’attention pour une autre raison. Mbappé porte les couleurs du Real Madrid, tandis que la ville catalane abrite le FC Barcelone, rival historique du club madrilène. Cette visite intervient surtout à quelques jours de la reprise du Français avec son équipe. Après une saison particulièrement chargée, marquée une coupe du monde intense, l’attaquant profite de ses derniers jours de repos avant de retrouver le groupe madrilène. Depuis son arrivée dans la capitale espagnole en 2024, le champion du monde 2018 est soumis à une forte attention médiatique, aussi bien pour ses performances sportives que pour sa vie privée.

Une relation toujours très suivie

La relation supposée puis de plus en plus visible entre Mbappé et Expósito suscite une curiosité importante sur les réseaux sociaux. Les dernières images de Barcelone devraient encore alimenter cet intérêt, alors que les deux intéressés semblent désormais accepter davantage d’être photographiés ensemble.

Cette exposition intervient après plusieurs mois de rumeurs et de spéculations sur leur histoire. En juillet 2026, Expósito avait d’ailleurs réagi publiquement à certaines informations circulant sur sa vie privée. L’actrice avait dénoncé des « rumeurs absurdes » et évoqué la possibilité de recourir à des moyens judiciaires face à certains contenus. Les récentes images du séjour des deux stars à Barcelone sont scrutées avec attention. Elles montrent surtout deux personnalités qui profitent ensemble de quelques jours de repos, avant que Mbappé ne retrouve les exigences du Real Madrid.