Donald Trump : une lettre du roi du Maroc confirme le changement de nom d’une autoroute

Le 4 août 2026, le roi Mohammed VI du Maroc a confirmé le changement de nom d’une importante autoroute du pays en hommage à Donald Trump, actuel président des États-Unis. C’est par une lettre adressée à son encontre que Sa Majesté a annoncé que l’ancienne autoroute Tiznit-Dakhla porterait désormais le nom du chef de l’État américain. Cette décision intervient après un message publié par Donald Trump sur le réseau social Truth Social, dans lequel il avait évoqué cet hommage.

Longue de 1 055 kilomètres, cette infrastructure relie le nord et le sud du Maroc en traversant une partie du Sahara occidental. La région est au cœur d’un conflit territorial depuis plusieurs décennies. Le Maroc contrôle la majeure partie de ce territoire, qu’il considère comme ses « provinces du sud », tandis que le Front Polisario revendique l’indépendance du peuple sahraoui.

Une décision liée au dossier du Sahara occidental

Dans cette lettre, Mohammed VI a rappelé la reconnaissance en 2020 par l’administration Trump de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Un sujet bien évidemment sensible pour le Maroc, qui a engendré beaucoup de tensions avec ses voisins, à commencer le Front Polisario, qui revendique l’autonomie du territoire et l’Algérie, l’un de ses fervents soutiens.

Rappelons que cette décision américaine avait été prise dans le cadre d’un accord de normalisation des relations entre le Maroc et Israël dans le cadre des accords d’Abraham. Le roi marocain a profité de la lettre envoyé, pour présenter cette reconnaissance comme étant un événement majeur dans les relations entre Rabat et Washington.

Une route stratégique pour le Maroc

En effet, pour les autorités marocaines, cette route représente un axe stratégique de développement et de liaison entre différentes régions du pays. Le projet de construction de cette infrastructure aurait représenté un investissement proche d’un milliard de dollars, selon les éléments communiqués par Donald Trump dans son dernier post publé sur Truth Social. Il s’agit donc d’un véritable honneur pour le président US qui confirme par la même occaison son rapprochement avec le Maroc.

Un rapprochement diplomatique donc, économique mais aussi militaire. Récemment, une nouvelle feuille de route 2026 – 2036 a été annoncée entre les deux pays, dans le cadre du rapprochement entre les forces armées américaines et marocaines. Cette nouvelle feuille de route prévoir notamment la création d’un centre de formation conjoint avec l’Africom et la tenue annuelle des manœuvres de l’exercice African Lion.