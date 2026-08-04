« Mon enfant n'a jamais été en vacances » : l'ex-compagne d'Olise attaque le joueur du Bayern

Aaliyah Noor, 20 mois, n’a jamais quitté l’Allemagne pour des vacances, selon sa mère. Dans une vidéo publiée sur Instagram le 3 août, Fatima Zaunbrecher accuse Michael Olise de délaisser financièrement et affectivement leur fille, tout en menant, selon elle, un train de vie luxueux avec d’autres femmes.

Ce nouvel épisode intervient après la publication, fin juillet, d’une enquête du quotidien allemand Bild dans laquelle Fatima Zaunbrecher affirmait déjà que le joueur du Bayern Munich refusait tout contact avec leur fille et le versement d’une pension alimentaire. Un test de paternité réalisé à Munich avait confirmé qu’Olise était bien le père biologique de l’enfant. C’est cette même version des faits qu’elle a choisi de développer publiquement, cette fois en s’adressant directement au joueur.

Une mise au point sur des rumeurs de paternité multiple

Dans sa prise de parole, Fatima Zaunbrecher dément d’abord des rumeurs circulant en ligne selon lesquelles elle aurait eu des liaisons avec les footballeurs Eduardo Camavinga et Cody Gakpo. Elle affirme ne jamais avoir rencontré ces deux hommes et rappelle que le test ADN établissant la paternité de Michael Olise a été réalisé en décembre 2024, avec des résultats obtenus autour de Noël de la même année. Selon elle, cette chronologie rend les rumeurs incompatibles avec la réalité des faits.

Des accusations de train de vie luxueux opposé à l’absence de soutien

La mère de famille reproche ensuite au joueur français d’avoir invité des escortes lors de séjours dans les îles Turques-et-Caïques, avec location de villas et déplacements en jet privé, pendant que sa propre fille n’aurait jamais bénéficié de vacances. Elle évoque également une hospitalisation d’Aaliyah survenue il y a trois mois, entraînant une facture médicale de 2 000 euros qu’elle affirme devoir encore régler seule. Fatima Zaunbrecher affirme avoir volontairement évité de médiatiser l’affaire pendant la Coupe du monde 2026 afin de ne pas nuire à la carrière du joueur, avant de finalement rendre publique sa version des faits.

Une pension alimentaire toujours en litige

Selon les informations révélées par Bild, les avocats de Michael Olise auraient proposé une pension mensuelle de 836,50 euros, portée ensuite à 2 000 euros. L’entourage du joueur conteste de son côté une partie du récit, indiquant qu’une offre supérieure au barème légal allemand aurait été formulée et qu’une procédure judiciaire est en cours en France, où Fatima Zaunbrecher réclamerait 60 000 euros par mois. Michael Olise n’a pour l’instant apporté aucune réponse publique à cette nouvelle prise de parole.

À titre de comparaison, ce type de contentieux n’est pas isolé dans le football : l’ancien international français Marcel Desailly n’avait reconnu la paternité d’une fillette née en 2014 qu’après la confirmation d’un test ADN, plusieurs années après sa naissance.

Plusieurs points évoqués par Fatima Zaunbrecher restent pour l’instant sans réponse détaillée. La nature exacte des échanges entre les avocats des deux parties, ainsi que le calendrier de la procédure ouverte devant la justice française, n’ont pas non plus été précisés. Ni Michael Olise ni le Bayern Munich ne se sont exprimés publiquement depuis la diffusion de cette nouvelle vidéo.