La Russie accusée de provocation en Roumanie : un drone naval détruit par un F-16

Un drone maritime chargé d’explosifs a été détruit jeudi 20 août par un F-16 roumain en mer Noire, à proximité de la plateforme gazière Neptun Deep. Bucarest accuse la Russie d’être à l’origine de l’incident.

Deux F-16 roumains ont été mobilisés après la détection, dans la zone économique exclusive de la Roumanie, d’un drone naval qui se trouvait à quelques centaines de mètres de l’installation offshore Neptun Deep, selon le ministre de la Défense Radu Miruță. L’un des appareils a finalement ouvert le feu et détruit le drone en mer.

Le dispositif transportait une quantité d’explosifs jugée dangereuse. Les autorités roumaines ont expliqué que l’intervention visait à empêcher une éventuelle menace contre les personnes travaillant sur la plateforme et contre cette infrastructure énergétique stratégique. Le drone se trouvait à environ 80 milles nautiques à l’est de Constanța.

Bucarest accuse Moscou

L’origine exacte du drone détruit jeudi n’a pas été rendue publique de manière indépendante. Le ministre roumain de la Défense a toutefois précisé qu’il ne provenait pas d’Ukraine, tandis que le président Nicușor Dan a directement mis en cause la Russie.

Dans une réaction publiée après l’opération, le chef de l’État roumain a dénoncé « l’intensification de ces incidents irresponsables de la Fédération de Russie », selon le média roumain Informat. Il a également félicité les militaires, les pilotes des deux F-16 et les gardes-côtes engagés dans l’intervention.

Cette accusation intervient après plusieurs incidents enregistrés dans le secteur. Le chef d’état-major des forces navales roumaines, Mihai Panait, avait affirmé le 12 août que deux drones retrouvés et neutralisés dans la zone de Neptun Deep étaient d’origine russe. Il avait aussi indiqué que 159 mines marines avaient jusque-là été détruites dans la mer Noire par les forces roumaines.

Neptun Deep, un projet énergétique stratégique

L’incident intervient alors que la plateforme Neptun Alpha vient d’être installée en mer Noire. L’opérateur OMV Petrom a confirmé en juillet que la structure, destinée au projet Neptun Deep, pèse plus de 16 500 tonnes et mesure plus de 225 mètres de haut. La production de gaz reste prévue pour 2027.

Le projet est développé à parts égales par OMV Petrom et Romgaz. Il doit exploiter les gisements Domino et Pelican South et fournir environ 8 milliards de mètres cubes de gaz par an à son niveau de production prévu. Les réserves récupérables sont estimées à près de 100 milliards de mètres cubes.

Neptun Deep doit ainsi permettre à la Roumanie de devenir le premier producteur de gaz naturel de l’Union européenne. Sa proximité avec une zone affectée par la guerre en Ukraine en fait aussi une infrastructure particulièrement sensible pour la sécurité énergétique régionale.

L’incident de jeudi intervient alors que les pays riverains de la mer Noire renforcent leur coopération face aux risques liés aux drones et aux mines dérivantes. La Commission européenne a également dénoncé une aggravation des menaces visant ses États membres, qualifiant ces actions de forme de guerre hybride.