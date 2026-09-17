Russie : Barrot met en garde contre une confrontation qui ne se joue pas qu’en Ukraine

Jean-Noël Barrot affirme que la France subit régulièrement des actions attribuées à la Russie depuis plusieurs années. Le ministre français des Affaires étrangères estime que ces opérations cherchent aussi à fragiliser la détermination et l’unité des Européens.

Jean-Noël Barrot a déclaré le 16 septembre 2026 sur LCI que la France faisait déjà face à des actions russes en dehors du champ de bataille ukrainien. Interrogé par Amélie Carrouër, il a cité des campagnes de désinformation, des tentatives de cyberattaques et un incendie survenu en 2024 qu’il a relié à un ressortissant russo-ukrainien.

Le ministre situe cette pression à environ cinq ans et la relie au soutien français à l’Ukraine. Selon lui, l’objectif recherché par Vladimir Poutine serait d’atteindre la détermination et l’unité des pays européens.

Des actions qui dépassent le cyberespace

Jean-Noël Barrot a également évoqué plusieurs incidents récents impliquant la Russie et des pays européens. Il a cité le cas d’une frégate russe ayant tiré des fusées éclairantes en direction d’un hélicoptère au large du Danemark, celui d’un drone détruit en Lituanie et la chute d’un autre appareil à proximité d’une base aérienne en Allemagne.

Le ministre a aussi mentionné le vol de deux bombardiers stratégiques russes au-dessus des mers de Barents et de Norvège. Il a indiqué avoir été présent en Norvège lorsque des avions de chasse de l’OTAN ont escorté les appareils russes vers leur espace aérien.

Barrot a toutefois évité d’établir un lien direct entre sa présence dans la région et le passage des bombardiers. Il a rapporté que ses interlocuteurs norvégiens considéraient ces mouvements comme une manière, pour la Russie, de signaler ses capacités et de tester la réaction de l’Alliance atlantique.

La France avait déjà attribué des cyberattaques au GRU

Cette déclaration intervient après une attribution officielle française visant le renseignement militaire russe. Le 29 avril 2025, le ministère français des Affaires étrangères a accusé le GRU d’avoir utilisé le mode opératoire APT28 dans plusieurs cyberattaques contre des intérêts français.

Selon les autorités françaises, une dizaine d’entités françaises avaient été ciblées ou compromises avec APT28 depuis 2021. La liste comprenait des services publics, des entreprises privées et une organisation sportive impliquée dans les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Le dossier présente aussi une dimension historique. Paris a établi un lien entre APT28 et le sabotage de TV5Monde en 2015 ainsi qu’une tentative de déstabilisation du processus électoral français en 2017.

La France avait ainsi procédé en 2025 à sa première attribution publique nationale de plusieurs cyberattaques au GRU via APT28, après un travail conjoint de plusieurs services réunis au sein du Centre de coordination des crises cyber.