Le pliable d'Apple pourrait devenir l'iPhone le plus cher jamais vendu : ce que révèlent les fuites

Un iPhone à plus de 2 900 euros pourrait arriver dans les rayons dès septembre 2026. Apple préparerait le lancement de son premier smartphone pliable avec un prix de départ estimé entre 2 000 et 2 500 dollars selon les configurations, un montant jamais atteint pour un iPhone neuf.

Une fourchette de prix inédite

Les estimations les plus citées par les analystes évoquent environ 2 300 dollars pour la version 256 Go, 2 600 dollars pour le modèle 512 Go et jusqu’à 2 900 dollars pour la version 1 To. Ces chiffres proviennent des projections de Ming-Chi Kuo et de Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, dont les prévisions sur les produits Apple se sont révélées fiables à plusieurs reprises par le passé. Pour comparaison, l’actuel iPhone 16 Pro Max en version 1 To est commercialisé à 1 799 dollars aux États-Unis — le pliable coûterait donc environ 60 % de plus que le haut de gamme actuel.

Gurman aurait qualifié ce lancement de « bouleversement le plus important dans l’histoire de l’iPhone », selon des propos rapportés par Bloomberg. Le nom définitif de l’appareil reste incertain : longtemps désigné comme iPhone Fold, il serait rebaptisé iPhone Ultra selon les fuites les plus récentes, une appellation qui ferait écho au positionnement déjà utilisé pour l’Apple Watch Ultra.

Des choix techniques pour justifier le tarif

L’appareil adopterait un format livre, avec un écran externe de 5,5 pouces et un écran interne pliable d’environ 7,8 pouces. La pliure serait quasiment invisible, mesurée à seulement 0,15 millimètre selon des informations relayées par le leaker Weibo Fixed Focus Digital début juillet. La charnière utiliserait un alliage de métal liquide, avec des composants fabriqués par impression 3D pour améliorer la précision mécanique.

Le châssis en titane permettrait une épaisseur record de 4,5 millimètres une fois déplié, contre 9,2 millimètres replié. La puce A20 Pro, gravée en 2 nanomètres par TSMC, embarquerait 12 Go de RAM grâce à un nouveau procédé d’assemblage qui empile la mémoire directement sur le composant. Le capteur Touch ID remplacerait Face ID, une technologie jugée trop encombrante pour un boîtier aussi fin.

Une production sous tension

Le démarrage de la fabrication en série aurait été repoussé de juin à août 2026, selon un rapport de DigiTimes publié en avril. Ce décalage d’un à deux mois ne remettrait pas en cause la présentation prévue en septembre, aux côtés des iPhone 18 Pro et Pro Max.

À titre de repère historique, le marché du smartphone pliable existe depuis 2019, année du lancement du premier Samsung Galaxy Fold. Samsung détient depuis lors la position de leader sur ce segment, à l’exception d’une brève avance prise par Huawei en 2024. Apple entrerait donc sur ce marché avec sept ans de retard sur son principal concurrent, mais avec un tarif nettement supérieur à celui des modèles Galaxy Z Fold actuellement commercialisés.

Aucune annonce officielle n’a été communiquée par Apple à ce stade. L’ensemble des informations disponibles reposent sur des fuites de la chaîne d’approvisionnement et des estimations d’analystes spécialisés.