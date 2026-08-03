Le Sénégal devient le hub africain de la Ligue 1 après le retrait du Mexique

Après avoir misé sur le Mexique, la Ligue de Football Professionnel (LFP) va désormais renforcer sa présence au Sénégal, où elle prévoit d’installer une nouvelle antenne internationale. Cette décision, annoncée par l’instance française, marque un changement de stratégie dans le développement mondial de la Ligue 1, avec un accent particulier sur un continent où son audience numérique est déjà très importante.



Le championnat français quitte donc l’Amérique latine pour se rapprocher d’un marché africain considéré comme stratégique. La LFP estime que l’Afrique représente aujourd’hui une base majeure de supporters et de consommateurs autour de la Ligue 1.

La LFP privilégie l’audience africaine après son expérience mexicaine



Un an après l’ouverture d’un bureau à Mexico, la LFP a décidé de mettre fin à cette implantation pour déplacer ses activités vers le Sénégal. L’objectif est de mieux accompagner la croissance de la Ligue 1 sur le continent africain, notamment auprès des diffuseurs, des partenaires commerciaux et des supporters.

David Labrune, directeur des droits médias internationaux de la LFP, a expliqué cette évolution en soulignant l’écart entre les marchés économiques et les audiences sportives.

Le dirigeant a clairement laissé entendre que l’audience se trouve en Afrique. La stratégie internationale du championnat français repose largement sur sa communauté numérique. La LFP indique que près de 90 % de ses 65 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux résident hors de France, avec une forte concentration en Afrique. Après le Sénégal, l’institution française prévoit déjà d’étudier une nouvelle implantation sur le continent africain afin de poursuivre son développement régional.

Le Sénégal s’impose comme une place forte du football africain

Le choix du Sénégal ne relève pas uniquement d’une logique géographique. Le pays est devenu l’une des principales puissances footballistiques africaines au cours des dernières années. Les Lions de la Teranga ont remporté leur première Coupe d’Afrique des nations en 2022 après plusieurs décennies d’attente et la deuxième en 2025. Ces victoires ont confirmé la montée en puissance d’une sélection déjà finaliste de la compétition en 2002 et 2019, et présente régulièrement lors des grandes compétitions internationales. Le football sénégalais bénéficie également d’un important réseau de formation.

Des académies comme Génération Foot ont contribué à l’émergence de joueurs exportés vers les grands championnats européens, à l’image de Sadio Mané, ancien joueur de Liverpool et du Bayern Munich.

La présence de nombreux internationaux sénégalais dans les clubs européens a renforcé l’exposition du pays auprès des supporters africains et internationaux. Le Sénégal dispose aussi d’une influence particulière en Afrique de l’Ouest grâce à son histoire sportive, ses infrastructures et son rôle dans la formation des talents.

Une implantation qui accompagne la croissance du football africain

Pour la Ligue 1, Dakar représente une porte d’entrée vers un marché francophone où les championnats européens disposent déjà d’une forte popularité. Les clubs français entretiennent depuis longtemps des liens avec les joueurs africains, notamment grâce aux filières de recrutement et aux centres de formation.

Cette nouvelle implantation rappelle les mutations qui touchent actuellement le football africain. En effet, plusieurs compétitions africaines gagnent en visibilité mondiale.

La Coupe d’Afrique des nations 2023 organisée en Côte d’Ivoire a notamment attiré une audience internationale importante, confirmant l’intérêt croissant autour du football continental. Le Sénégal accueille également des événements majeurs liés au développement du football. Le pays a notamment organisé la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans en 2023 et dispose d’une fédération reconnue pour son travail auprès des équipes nationales.

La LFP devra désormais préciser le calendrier opérationnel de cette nouvelle antenne et définir les missions exactes confiées à sa structure sénégalaise. Cette installation devrait constituer la première étape d’une présence renforcée de la Ligue 1 en Afrique.