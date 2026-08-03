Real Madrid: Vinicius Jr victime collatérale de Mbappé, son avenir remis en question

Le 22 juillet 2026, l’avenir de Vinicius Jr au Real Madrid a été au centre des discussions après des déclarations du consultant Walid Acherchour dans l’émission After Foot, diffusée sur RMC. Le Brésilien est effectivement annoncé parmi les joueurs susceptibles de quitter le club espagnol, alors qu’Arsenal serait intéressé par son profil. Une hypothèse qui intervient dans un contexte de concurrence offensive accrue à Madrid depuis l’arrivée de Kylian Mbappé.

Depuis le recrutement de l’attaquant français à l’été 2024, le Real Madrid dispose de plusieurs joueurs offensifs de premier plan. Vinicius Jr, Kylian Mbappé, Rodrygo et Endrick évoluent dans un secteur où les places sont forcément limitées, onze joueurs pouvant évoluer sur le terrain. Si Vinicius conserve un rôle important au sein du Real Madrid, sa situation est souvent scrutée en raison des choix sportifs du club et des difficultés à trouver.

Un départ vers Arsenal est-il possible ?

Selon Walid Acherchour, un transfert vers Arsenal pourrait effectivement représenter une belle opportunité pour les deux parties. Le club londonien sort d’une période réussie, avec un titre de champion d’Angleterre et une finale de Ligue des champions. L’arrivée d’un joueur comme Vinicius renforcerait encore un effectif déjà compétitif en Premier League et qui rêve de briller encore plus la saison prochaine, en allant chercher le titre européen.

Le consultant estime toutefois que le départ du Brésilien ne serait pas une décision simple. Depuis son arrivée à Madrid, la star Auriverde est devenue un joueur majeur du club (pour ne pas dire, au monde). Il a remporté deux Ligues des champions et s’est imposé comme l’un des visages du projet madrilène. Son départ marquerait ainsi la fin d’une longue période, mais pourrait permettre au Real Madrid de se réorganiser.

Une situation liée aux choix du Real Madrid

Le consultant justifie un possible départ de Vinicius, aussi par des exigences salariales élevées et des discussions autour d’une éventuelle prolongation qui s’éternisent. Malgré les spéculations, aucune décision officielle n’a été annoncée par le Real Madrid ou par Vinicius Jr. Les semaines prochaines s’annoncent donc houleuses en Espagne car un départ de Vini serait un vrai tremblement de terre sur la planète football.