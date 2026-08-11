Malgré les déboires au Moyen-Orient, les USA veulent renforcer leur présence en Asie

Englués dans une guerre en Iran aussi longue que complexe, les États-Unis n’oublient pas certains de leurs alliés et ont annoncé vouloir renforcer leur présence militaire en Asie et dans le Pacifique, a déclaré lundi 10 août 2026 Elbridge Colby, sous-secrétaire américain à la politique de Défense, lors d’une visite aux Philippines. Dans un discours tenu à Manille, le responsable du Pentagone a assuré que Washington ne comptait en aucun cas se désengager de la région indo-pacifique.

Au cours de son discours, il a défendu un renforcement des capacités de dissuasion américaines. Cette sortie intervient alors que les États-Unis cherchent à obtenir un engagement accru de leurs partenaires régionaux dans leur propre défense comme avec l’OTAN, dont Washington ne cesse de réclamer des partenaires davantage d’investissement financier.

Une stratégie déjà pré-établie

La stratégie américaine s’appuiera notamment sur le déploiement d’infrastructures militaires capables de soutenir les forces déployées dans la région. Au cours de son discours, Elbridge Colby a surtout évoqué la nécessité d’avoir à disposition de moyens prépositionnés dans l’ouest du Pacifique pour défendre ce qu’il appelle “La première chaîne d’îles” et qui s’étend du Japon à Taïwan, en passant par les Philippines et Bornéo.

Washington veut renforcer la dissuasion dans le Pacifique

Pour atteindre ses objectifs, le Pentagone entend développer une architecture militaire présentée comme plus résiliente. L’objectif est de maintenir des capacités opérationnelles à proximité des zones jugées stratégiques. Les États-Unis devraient renforcer les infrastructures et améliorer leur capacité à déployer rapidement des forces et des équipements supplémentaires.

Les Philippines constituent la première étape d’une tournée régionale d’Elbridge Colby, qui doit également le conduire en Indonésie, en Thaïlande et au Cambodge. Cette politique ne repose toutefois pas uniquement sur les moyens américains. Toujours lors de ce discours organisé à Manille, Elbridge Colby a demandé aux partenaires des États-Unis d’augmenter leurs investissements militaires et de prendre davantage en charge leur sécurité. Washington défend une logique de coopération plutôt que de dépendance.

Quid des autres conflits ?

Très présent en Asie, les États-Unis souhaitent effectivement accompagner les puissances régionales afin de lutter contre l’hégémonie chinoise grandissante, tant sur le plan économique que politique. Mais il ne faut pas oublier que Washington est toujours engagé en Iran. Si les bombardements des sites militaires iraniens ont cessé depuis quelques jours, le conflit s’éternise et pèse irrémédiablement sur l’économie mondiale. Washington est aussi engagé diplomatiquement en Ukraine, avec un soutien accordé à l’armée ukrainienne face à la Russie.