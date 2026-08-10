Mbappé et Haaland au Real Madrid : Michael Owen n’y croit pas

Kylian Mbappé et Erling Haaland pourraient difficilement être réunis au Real Madrid, selon Michael Owen, qui estime que le club espagnol devrait choisir entre les deux attaquants. L’ancien international anglais considère que leurs profils axiaux poseraient un problème de composition d’équipe, alors que Mbappé est déjà installé à Madrid.

Owen voit un choix entre les deux attaquants

Interrogé sur les rumeurs envoyant Haaland au Real Madrid, Michael Owen a écarté l’hypothèse d’une association entre les deux stars. Selon l’ancien attaquant de la Casa Blanca et ex ballon d’or, le club ne devrait pas investir sur le norvégien tant que Mbappé figure dans son effectif. « Je pense que c’est l’un ou l’autre », a-t-il expliqué. Cette réflexion intervient alors que Mbappé occupe une place centrale dans l’attaque madrilène.

Arrivé en provenance du Paris Saint-Germain en 2024, le Français a rapidement affiché une efficacité importante devant le but. Selon les données citées dans la source principale, il totalise 86 réalisations en 103 rencontres avec le Real Madrid. Owen estime aussi que l’utilisation de Mbappé sur le côté gauche compliquerait encore davantage l’équation. Cette zone est déjà occupée par Vinicius Junior, dont la présence dans l’effectif madrilène prolonge la concurrence sur le front offensif.

Mbappé et Haaland n’offrent pas exactement le même profil

La comparaison entre les deux joueurs ne se limite pourtant pas à leur capacité à marquer. Mbappé possède un registre plus mobile. Sa vitesse lui permet d’attaquer les espaces, de partir depuis le côté gauche et de provoquer les défenseurs en un contre un. Il peut aussi progresser balle au pied sur de longues distances et participer davantage à la création. Haaland présente un profil différent. Son imposant gabarit, ses appels dans la profondeur et son efficacité dans la surface en font une référence davantage orientée vers la finition.

Son jeu aérien et sa capacité à se positionner dans les derniers mètres constituent aussi des armes importantes. Les statistiques européennes illustrent leur efficacité respective. Au 1er juin 2026, l’UEFA recensait 70 buts en 98 matches de Ligue des champions pour Mbappé, contre 57 buts en 58 rencontres pour Haaland. Le Norvégien affichait donc un ratio de buts par match supérieur, tandis que le Français comptait davantage d’apparitions et d’un autre registre dans le jeu.

Haaland possède déjà un avantage dans un domaine

Le parcours européen des deux attaquants apporte aussi une nuance au débat. Haaland a déjà remporté la Ligue des champions avec Manchester City lors de la saison 2022-2023. Mbappé, lui, attend toujours son premier sacre dans la compétition. L’UEFA rappelle également que le Norvégien est devenu le joueur le plus rapide à atteindre 50 buts en Ligue des champions, en seulement 49 matchs. Pour Owen, ces qualités ne suffiraient toutefois pas à justifier leur présence simultanée à Madrid. La question serait alors moins celle de leur niveau individuel que celle de leur utilisation collective. Avec Mbappé déjà associé à Vinicius Junior et aux autres éléments offensifs madrilènes, l’arrivée de Haaland obligerait le Real Madrid à revoir son organisation.