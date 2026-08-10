Mbappé et Nike : un nouvel indice fort sur leur avenir commun

Kylian Mbappé pourrait continuer à porter les couleurs de Nike, alors qu’une nouvelle chaussure signature vient d’être dévoilée cette semaine. La marque américaine a présenté une nouvelle Mercurial Superfly 11 associée à l’attaquant français, avec une campagne consacrée à son héritage après la Coupe du monde 2026.

Aucune prolongation de contrat n’a toutefois été annoncée officiellement. Ce lancement constitue donc un indice, mais ne permet pas à lui seul d’affirmer qu’un nouvel accord a été conclu entre les deux parties.

Une nouvelle Mercurial dédiée à Mbappé

La nouvelle paire occupe une place particulière dans la communication récente de Nike autour de l’attaquant. Présentée comme une édition signature de la Mercurial Superfly 11, elle célèbre les performances de Mbappé lors du Mondial 2026 et son parcours dans la compétition.

Selon SoccerBible, Nike associe cette création à l’héritage du joueur, après ses deux distinctions consécutives de meilleur buteur de la Coupe du monde. La publication décrit cette sortie comme une nouvelle chaussure signature dédiée au Français.

La paire a également commencé à être commercialisée le 10 août, selon Footy Headlines, qui présente cette version comme la Mercurial Superfly 11 « Golden Boot » de Mbappé.

Un message qui relance les spéculations

C’est surtout la présentation officielle de cette nouvelle Mercurial qui relance les interrogations. Sur sa page consacrée à la chaussure, Nike met l’accent sur le parcours de l’attaquant français avec une question centrée sur son héritage : « Comment Kylian a-t-il construit son héritage ? » Le lancement est ainsi présenté autour de l’histoire et des performances de Mbappé, sans pour autant confirmer officiellement une prolongation de son contrat.

Cette communication intervient alors que l’avenir du partenariat fait l’objet de spéculations depuis plusieurs mois. Plusieurs publications récentes évoquent une possible fin de la collaboration, tandis que Nike continue de lancer des produits portant directement le nom de Mbappé.

Le contraste entre ces deux éléments alimente donc les interrogations. Une marque qui prépare une nouvelle chaussure signature pour un joueur avec lequel elle serait sur le point de rompre définitivement aurait une stratégie difficile à interpréter. Cela ne constitue toutefois pas une confirmation contractuelle.

Une relation construite autour de la Mercurial

Depuis ses débuts au plus haut niveau, Mbappé a été associé aux produits Nike et plus particulièrement à la gamme Mercurial. Cette collaboration a accompagné ses différentes étapes, de Monaco au Paris Saint-Germain, puis au Real Madrid et avec l’équipe de France.

Nike a progressivement développé autour de l’attaquant une identité commerciale propre, avec plusieurs modèles et éditions inspirés de son parcours et de ses performances. Les nouvelles sorties consacrées à Mbappé prolongent cette stratégie.

La dernière Mercurial arrive ainsi dans un contexte particulier : le Français sort d’une Coupe du monde qui lui a permis de décrocher un deuxième Soulier d’or consécutif. Pour l’instant, le statut exact de son contrat avec Nike reste donc incertain. La nouvelle campagne et la sortie de cette Mercurial renforcent les spéculations sur une poursuite du partenariat, sans apporter la confirmation officielle d’une prolongation.